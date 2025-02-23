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Память защитников Отечества почтили в Сухуме 23 февраля

Память защитников Отечества почтили в Сухуме 23 февраля

Sputnik Абхазия

День защитника Отечества ежегодно отмечается в России и во многих странах постсоветского пространства, в том числе в Абхазии, 23 февраля. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-23T16:20+0300

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2025-02-23T16:20+0300

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Память защитников Отечества почтили в Сухуме. В церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату приняли участие министр обороны Абхазии Владимир Ануа, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов, а также сотрудники российского посольства, представители Дома Москвы в Сухуме, Координационного союза организаций российских соотечественников (КСОРС), Международного центра подготовки добровольцев к 80-летию Победы и общественность. Временный поверенный в делах России в республике Максим Литвинов подчеркнул, что в сегодня собравшиеся вспоминают ветеранов Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии и бойцов СВО. В их числе погибший уроженец Абхазии Феликс Гвазава. "Всем, кто не жалея себя выполняет свой долг перед Родиной, я желаю всегда возвращаться домой в добром здравии. Желаю мира и процветания Абхазии и России, пусть никогда не ступит нога врага на их священные земли", — подчеркнул он.

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