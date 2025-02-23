https://sputnik-abkhazia.ru/20250223/putin-vozlozhil-tsvety-k-mogile-neizvestnogo-soldata-1053876025.html

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Sputnik Абхазия

День защитника Отечества ежегодно отмечается в России и во многих странах постсоветского пространства 23 февраля. 23.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.Ежегодно в День защитника Отечества российский лидер приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.День защитника Отечества отмечается в России и во многих странах постсоветского пространства 23 февраля.Праздник зародился в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота, но с 2001 года Госдума РФ переименовала праздник в День защитника Отечества.

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