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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Sputnik Абхазия
День защитника Отечества ежегодно отмечается в России и во многих странах постсоветского пространства 23 февраля. 23.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.Ежегодно в День защитника Отечества российский лидер приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.День защитника Отечества отмечается в России и во многих странах постсоветского пространства 23 февраля.Праздник зародился в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота, но с 2001 года Госдума РФ переименовала праздник в День защитника Отечества.
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новости, россия, владимир путин
новости, россия, владимир путин
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
12:18 23.02.2025 (обновлено: 12:48 23.02.2025)
День защитника Отечества ежегодно отмечается в России и во многих странах постсоветского пространства 23 февраля.
СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Ежегодно в День защитника Отечества российский лидер приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.
День защитника Отечества отмечается в России и во многих странах постсоветского пространства 23 февраля.
Праздник зародился в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота, но с 2001 года Госдума РФ переименовала праздник в День защитника Отечества.