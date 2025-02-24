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Часть Сухума останется без воды 25 февраля
Часть Сухума останется без воды 25 февраля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 25 февраля, сообщил "Водоканал". 24.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-24T20:37+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 25 февраля, сообщил "Водоканал". Ремонтные работы запланированы на улицах Титова-Бегуаа, Гумистинская 15 и 36. Подача воды будет прекращена с 00:00 до 22:00 в следующих районах Сухума:
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Часть Сухума останется без воды 25 февраля
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 25 февраля, сообщил "Водоканал".
Ремонтные работы запланированы на улицах Титова-Бегуаа, Гумистинская 15 и 36.
Подача воды будет прекращена с 00:00 до 22:00 в следующих районах Сухума:
нагорная и центральная части города,