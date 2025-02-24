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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-25-fevralya-1053900475.html
Часть Сухума останется без воды 25 февраля
Часть Сухума останется без воды 25 февраля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 25 февраля, сообщил "Водоканал". 24.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 25 февраля, сообщил "Водоканал". Ремонтные работы запланированы на улицах Титова-Бегуаа, Гумистинская 15 и 36. Подача воды будет прекращена с 00:00 до 22:00 в следующих районах Сухума:
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абхазия, сухум, водоканалы

Часть Сухума останется без воды 25 февраля

20:37 24.02.2025
© Sputnik / Акоп КущянОтключение воды
Отключение воды - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 25 февраля, сообщил "Водоканал".
Ремонтные работы запланированы на улицах Титова-Бегуаа, Гумистинская 15 и 36.
Подача воды будет прекращена с 00:00 до 22:00 в следующих районах Сухума:
Новый район,
Старый поселок,
улица Эшба,
вокзал,
нагорная и центральная части города,
рынок,
Маяк.
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