https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/gabliya-i-kravtsov-podpisali-memorandum-o-vzaimodeystvii-1053894561.html

Габлия и Кравцов подписали меморандум о взаимодействии

Габлия и Кравцов подписали меморандум о взаимодействии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. И.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а... 24.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. И.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а также утвердили совместный план мероприятий на 2025 год. Сотрудничество между двумя странами будет охватывать ключевые направления образования – подготовку педагогов, оснащение школ современным оборудованием, обмен опытом между учителями и развитие образовательной среды. Габлия выразил благодарность российским коллегам за поддержку и подчеркнул, что меморандум придаст дополнительный импульс развитию образовательных связей между странами.

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