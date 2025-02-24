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Габлия и Кравцов подписали меморандум о взаимодействии
Габлия и Кравцов подписали меморандум о взаимодействии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. И.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а... 24.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. И.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а также утвердили совместный план мероприятий на 2025 год. Сотрудничество между двумя странами будет охватывать ключевые направления образования – подготовку педагогов, оснащение школ современным оборудованием, обмен опытом между учителями и развитие образовательной среды. Габлия выразил благодарность российским коллегам за поддержку и подчеркнул, что меморандум придаст дополнительный импульс развитию образовательных связей между странами.
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абхазия, россия, образование
абхазия, россия, образование
Габлия и Кравцов подписали меморандум о взаимодействии
12:13 24.02.2025 (обновлено: 12:16 24.02.2025)
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. И.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подписали меморандум о взаимодействии, а также утвердили совместный план мероприятий на 2025 год.
Сотрудничество между двумя странами будет охватывать ключевые направления образования – подготовку педагогов, оснащение школ современным оборудованием, обмен опытом между учителями и развитие образовательной среды.
"Мы находимся в постоянном диалоге с коллегами из Абхазии и вместе работаем над повышением качества образования. Недавно директора абхазских школ посетили Федеральный центр "Машук", где обсуждали новые инициативы – от поставки школьных автобусов и интерактивных досок до внедрения современных технологий в учебный процесс. Сегодняшнее подписание меморандума – это логичный шаг, который закрепляет наши договоренности и определяет дальнейшее развитие партнерства", — отметил Кравцов.
Габлия выразил благодарность российским коллегам за поддержку и подчеркнул, что меморандум придаст дополнительный импульс развитию образовательных связей между странами.