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Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме
Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме. 24.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме. Глава Абхазской православной церкви Отец Виссарион (Аплиаа) вместе со священнослужителями и прихожанами прошли от Сухумского кафедрального собора по улицам столицы. Жители Абхазии должны стремиться к единству на благо всему народу, добавил он. "Мы хотим, чтобы в нашей стране абхазской было единство, единство всех тех решений, которые позволили бы всему нашему народу получать все то необходимое, которое есть в государственном управлении", — добавил Отец Виссарион.
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абхазия, крестный ход, православие
абхазия, крестный ход, православие
Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме
11:03 24.02.2025 (обновлено: 11:15 24.02.2025)
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме.
Глава Абхазской православной церкви Отец Виссарион (Аплиаа) вместе со священнослужителями и прихожанами прошли от Сухумского кафедрального собора по улицам столицы.
"Мы молимся, чтобы не было междоусобной брани, чтобы люди научились жить мирно, чтобы все вопросы решались путем божественного слова. Никаких противостояний, никаких враждебных отношений между людьми не должно быть", — подчеркнул глава АПЦ.
Жители Абхазии должны стремиться к единству на благо всему народу, добавил он.
"Мы хотим, чтобы в нашей стране абхазской было единство, единство всех тех решений, которые позволили бы всему нашему народу получать все то необходимое, которое есть в государственном управлении", — добавил Отец Виссарион.