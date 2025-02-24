https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/krestnyy-khod-o-mire-i-blagopoluchii-proshel-v-sukhume-1053893398.html

Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме

Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме. 24.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

крестный ход

православие

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии прошел в Сухуме. Глава Абхазской православной церкви Отец Виссарион (Аплиаа) вместе со священнослужителями и прихожанами прошли от Сухумского кафедрального собора по улицам столицы. Жители Абхазии должны стремиться к единству на благо всему народу, добавил он. "Мы хотим, чтобы в нашей стране абхазской было единство, единство всех тех решений, которые позволили бы всему нашему народу получать все то необходимое, которое есть в государственном управлении", — добавил Отец Виссарион.

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Sputnik Абхазия

абхазия, крестный ход, православие