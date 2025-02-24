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Мероприятие ко Дню защитника и годовщине начала СВО прошло в Доме Москвы

Мероприятие ко Дню защитника и годовщине начала СВО прошло в Доме Москвы

Sputnik Абхазия

Фотовыстовка "Мы обвиняем" состоит из снимков российских фотожурналистов, которые более 20 месяцев провели в зоне боевых действий. 24.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-24T14:22+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и третьей годовщине начала Специальной военной операции, прошло в Доме Москвы в Сухуме.Организаторы открыли фотовыставку "Мы обвиняем". Экспозиция состоит из снимков российских фотожурналистов, которые провели более 20 месяцев в зоне боевых действий.Перед собравшимися выступила оперная певица Нана Черкезия, школьники прочли стихотворения на тему СВО, состоялся показ фильма RT "Сестры милосердия".Заместитель и.о. министра обороны Абхазии Давид Бжания назвал мероприятие, организованное представительством Россотрудничества, знаковым и очень важным."Сегодня наши солдаты, воины России, Абхазии и других стран сражаются за свободу не только России, сражаются за свободу всего человечества. За свободу выражения своего мнения, свободу жить на своей земле, говорить на родном языке, свободу мысли и вероисповедания", — отметил старший советник Посольства России в Абхазии Евгений Яковлев.

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