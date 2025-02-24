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Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты
Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты, сообщило "Черноморэнерго". 24.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-24T20:44+0300
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2025-02-24T20:44+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты, сообщило "Черноморэнерго". Авария на территории России устранена.Ранее руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил Sputnik, что из-за аварии на территории России введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию.Он уточнил, что республика получает на 40 мегаватт меньше электроэнергии из России. Джинджолия отметил, что вводить график пока не планируется, отключать будут наиболее загруженные подстанции.
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Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты, сообщило "Черноморэнерго".
Авария на территории России устранена.
Ранее руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил Sputnik, что из-за аварии на территории России введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию.
Он уточнил, что республика получает на 40 мегаватт меньше электроэнергии из России. Джинджолия отметил, что вводить график пока не планируется, отключать будут наиболее загруженные подстанции.