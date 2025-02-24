https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/ogranicheniya-na-postavku-elektroenergii-v-abkhaziyu-snyaty-1053900720.html

Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты

Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты, сообщило "Черноморэнерго". 24.02.2025, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты, сообщило "Черноморэнерго". Авария на территории России устранена.Ранее руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил Sputnik, что из-за аварии на территории России введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию.Он уточнил, что республика получает на 40 мегаватт меньше электроэнергии из России. Джинджолия отметил, что вводить график пока не планируется, отключать будут наиболее загруженные подстанции.

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