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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/ogranicheniya-na-postavku-elektroenergii-v-abkhaziyu-snyaty-1053900720.html
Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты
Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты, сообщило "Черноморэнерго". 24.02.2025, Sputnik Абхазия
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энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты, сообщило "Черноморэнерго". Авария на территории России устранена.Ранее руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил Sputnik, что из-за аварии на территории России введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию.Он уточнил, что республика получает на 40 мегаватт меньше электроэнергии из России. Джинджолия отметил, что вводить график пока не планируется, отключать будут наиболее загруженные подстанции.
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Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты

20:44 24.02.2025
© Foto / "Черноморэнерго"ВЛ "Калдахуара"
ВЛ Калдахуара - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2025
© Foto / "Черноморэнерго"
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Ограничения на поставку электроэнергии в Абхазию сняты, сообщило "Черноморэнерго".
Авария на территории России устранена.
Ранее руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил Sputnik, что из-за аварии на территории России введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию.
Он уточнил, что республика получает на 40 мегаватт меньше электроэнергии из России. Джинджолия отметил, что вводить график пока не планируется, отключать будут наиболее загруженные подстанции.
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