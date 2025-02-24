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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1053898607.html
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. 24.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области

18:41 24.02.2025 (обновлено: 19:10 24.02.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2025
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44334 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21720 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21992 орудия полевой артиллерии и минометов, 32085 единиц специальной военной автомобильной техники.
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