Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
18:41 24.02.2025 (обновлено: 19:10 24.02.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
️Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44334 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21720 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21992 орудия полевой артиллерии и минометов, 32085 единиц специальной военной автомобильной техники.