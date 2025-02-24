https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/rostekh-osnastil-aeroport-sukhuma-sistemoy-posadki-samoltov-1053894176.html

Ростех оснастил аэропорт Сухума системой посадки самолетов

Ростех оснастил аэропорт Сухума системой посадки самолетов

Sputnik Абхазия

Аэропорт был закрыт для полетов более 30 лет назад. При содействии России ведется работа по восстановлению воздушной гавани Абхазии. 24.02.2025, Sputnik Абхазия

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сухумский аэропорт

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Российская компания "Азимут" (госкорпорация Ростех) оснастила аэропорт Сухума системой посадки самолетов ILS 2700.Система передает на борт воздушного судна информацию об удалении от взлетно-посадочной полосы, отклонении от курса и глиссады при заходе на посадку. Вместе с другим устанавливаемым российским оборудованием она позволит аэропорту принимать самолеты различных категорий, отметили в Ростехе."Компания "Азимут" совместно с партнерами и заказчиком ведет комплексное оснащение аэропорта города Сухум средствами радиотехнического обеспечения полетов и управления воздушным движением. Благодаря нашей системе посадки аэропорт Абхазии теперь может принимать самолеты различных типов при любых, в том числе неблагоприятных метеоусловиях. Первый за более чем 30 лет рейс уже приземлился в Сухуме с помощью системы ILS 2700. Аэропорт готовится перелистнуть страницу в истории туристической отрасли региона", — цитирует пресс-служба слова гендиректора "Азимута" Алексея Гальченкова.Специалисты аэропорта с автоматизированного рабочего места на командно-диспетчерском пункте могут дистанционно управлять наземными радиомаяками системы ILS 2700 и проводить их диагностику.Такая же система посадки ILS 2700 внедрена в аэропортах России, Белоруссии, Армении и Казахстана.Ранее политик Бадра Гунба рассказал, что открытие регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией ожидается к началу туристического сезона. Тестовый полет в восстановленный аэропорт состоялся 7 февраля. Выполнять полеты в столицу Абхазии будет российская авиакомпания "ЮВТ Аэро".Аэропорт Сухума был закрыт для полетов с 1993 года. Восстанавливается воздушная гавань Абхазии при участии России. Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано между российской и абхазской сторонами в ноябре 2023 года.

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