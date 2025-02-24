https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/takie-obstoyatelstva-kishmariya-o-rabote-platezhnoy-sistemy-apra-v-2024-godu--1053893856.html

Такие обстоятельства: Кишмария о работе платежной системы АПРА в 2024 году

Такие обстоятельства: Кишмария о работе платежной системы АПРА в 2024 году

Sputnik Абхазия

Исполнительный директор национальной платежно-расчетной ассоциации АПРА Инал Кишмария в эфире радио Sputnik рассказал о том, насколько активно карты... 24.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-24T16:00+0300

2025-02-24T16:00+0300

2025-02-24T16:00+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

национальный банк абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/18/1053893689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fbf7a6054b402e5e967233e57de8c4d.jpg

Такие обстоятельства: Кишмария о работе платежной системы АПРА в 2024 году Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Кишмария о работе платежной системы АПРА в 2024 году

Исполнительный директор национальной платежно-расчетной ассоциации АПРА Инал Кишмария в эфире радио Sputnik рассказал о том, насколько активно карты использовались в прошлом году, о чем свидетельствуют эти данные и какие меры предпринимаются для развития платежной инфраструктуры.В 2023 году оборот по всем картам, по всем типам операции был 35 миллиардов рублей. В 2024 году он составил 40 миллиардов. Объем безналичных операций по картам АПРА составил 970 миллионов рублей."У нас ежегодно наблюдается рост. Циклично на 15-20% рост оборотов по банковским картам АПРА и картам национальной платежной системы МИР и иных. В этом году у нас рост составил по системе до 15%, 14,5%", – сказал Кишмария.Больше всего за пределами Абхазии картой пользовались в Краснодарском крае, в Москве, Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, а если говорить об отдаленных уголках, где пользовались картой, то это Хабаровск, Владивосток, Чукотка.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Национальная платежная система АПРА была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, национальный банк абхазии, аудио