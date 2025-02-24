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Теледебаты кандидатов в президенты пройдут на Абхазском телевидении 27 февраля

Теледебаты кандидатов в президенты пройдут на Абхазском телевидении 27 февраля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Теледебаты кандидатов в президенты Бадры Гунба и Адгура Ардзинба пройдут на Абхазском телевидении 27 февраля, начало в 21:00. 24.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Теледебаты кандидатов в президенты Бадры Гунба и Адгура Ардзинба пройдут на Абхазском телевидении 27 февраля, начало в 21:00. Вопросы будут звучать на абхазском и русском языках. На ответ будет дано по 5 минут каждому кандидату. Выборы главы государства прошли 15 февраля. Кандидаты Бадра Гунба, набравший 46,38%, и Адгур Ардзинба, набравший 36,9%, перешли во второй тур, который состоится 1 марта.

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