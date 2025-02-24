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Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию
Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию из-за аварии на территории России, рассказал Sputnik руководитель... 24.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-24T15:46+0300
2025-02-24T15:46+0300
2025-02-24T16:17+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию из-за аварии на территории России, рассказал Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Джинджолия отметил, что вводить график пока не планируется, отключать будут наиболее загруженные подстанции.
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Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию
15:46 24.02.2025 (обновлено: 16:17 24.02.2025)
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию из-за аварии на территории России, рассказал Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Сейчас мы получаем на 40 мегаватт меньше со стороны Российской Федерации, это временное ограничение. Мы уже обесточили четыре подстанции. По мере того, как у них ситуация исправится, мы восстановим электроснабжение", — объяснил он.
Джинджолия отметил, что вводить график пока не планируется, отключать будут наиболее загруженные подстанции.