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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/vvedeny-vremennye-ogranicheniya-na-peretok-elektroenergii-v-abkhaziyu-1053897430.html
Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию
Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию из-за аварии на территории России, рассказал Sputnik руководитель... 24.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-24T15:46+0300
2025-02-24T16:17+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию из-за аварии на территории России, рассказал Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. Джинджолия отметил, что вводить график пока не планируется, отключать будут наиболее загруженные подстанции.
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абхазия, черноморэнерго, россия

Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию

15:46 24.02.2025 (обновлено: 16:17 24.02.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Бзыпская подстанция
Бзыпская подстанция - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Введены временные ограничения на переток электроэнергии в Абхазию из-за аварии на территории России, рассказал Sputnik руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Сейчас мы получаем на 40 мегаватт меньше со стороны Российской Федерации, это временное ограничение. Мы уже обесточили четыре подстанции. По мере того, как у них ситуация исправится, мы восстановим электроснабжение", — объяснил он.
Джинджолия отметил, что вводить график пока не планируется, отключать будут наиболее загруженные подстанции.
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