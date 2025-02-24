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Взаимный интерес: Кринко о сохранении памяти и героических страницах истории
Взаимный интерес: Кринко о сохранении памяти и героических страницах истории
Sputnik Абхазия
О том, как сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и какова роль Абхазии вообще в Победе, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением... 24.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-24T10:29+0300
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Взаимный интерес: Кринко о сохранение памяти и героических страницах истории
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Кринко о сохранение памяти и героических страницах истории
В этом году 80 лет Победе в Великой Отечественной войне. В войне 1941-1945 годов приняли участие более 55 тысяч жителей Абхазии. Из них 15 500 человек абхазской национальности.17 тысяч 430 человек не вернулись домой, 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.Евгений Кринко с 90-х годов занимается исследованием Великой Отечественной войны."Я не раз в ходе своих исследований работал не только в архивах, но и записывал воспоминания очевидцев, участников Великой Отечественной войны, людей, которые жили в те годы. Мы сами не жили в те годы, но вот, конечно, лучше обращаться к воспоминаниям непосредственных ее участников. И, конечно, испытываешь к ним неимоверное уважение. И к тем, кто на фронте приближал победу общую нашу. К тем, кто в тылу работал. К тем, кто переживал трагические события войны. А война была очень трагическим, очень драматическим для многих наших жителей нашей страны событием. Поэтому вот это, наверное, причины, которые всегда позволяют нам отмечать День Победы", – сказал историк.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, вов, история, аудио
подкасты, взаимный интерес, вов, история, аудио

Взаимный интерес: Кринко о сохранении памяти и героических страницах истории

10:29 24.02.2025 (обновлено: 10:51 24.02.2025)
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Взаимный интерес: Кринко о сохранение памяти и героических страницах истории
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О том, как сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и какова роль Абхазии вообще в Победе, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился российский ученый, доктор исторических наук Евгений Кринко.
В этом году 80 лет Победе в Великой Отечественной войне. В войне 1941-1945 годов приняли участие более 55 тысяч жителей Абхазии. Из них 15 500 человек абхазской национальности.
17 тысяч 430 человек не вернулись домой, 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
Евгений Кринко с 90-х годов занимается исследованием Великой Отечественной войны.
"Я не раз в ходе своих исследований работал не только в архивах, но и записывал воспоминания очевидцев, участников Великой Отечественной войны, людей, которые жили в те годы. Мы сами не жили в те годы, но вот, конечно, лучше обращаться к воспоминаниям непосредственных ее участников. И, конечно, испытываешь к ним неимоверное уважение. И к тем, кто на фронте приближал победу общую нашу. К тем, кто в тылу работал. К тем, кто переживал трагические события войны. А война была очень трагическим, очень драматическим для многих наших жителей нашей страны событием. Поэтому вот это, наверное, причины, которые всегда позволяют нам отмечать День Победы", – сказал историк.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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