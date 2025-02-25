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Боян рассказал, как поддерживать плодородность почвы весной
Боян рассказал, как поддерживать плодородность почвы весной
Sputnik Абхазия
Какие работы уже можно проводить в огородах и садах, а какие стоит отложить до наступления теплоты, своими советами в эфире радио Sputnik поделился агроном... 25.02.2025, Sputnik Абхазия
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Боян рассказал, как поддерживать плодородность почвы весной
Sputnik Абхазия
Боян рассказал, как поддерживать плодородность почвы весной
Сейчас погода в Абхазии не позволяет проводить какие-либо работы, но как только заморозки отступят, необходимо начать активно проводить работы на полях, говорит агроном. Основные опрыскивания и все агротехнические мероприятия дачники начнут с начала марта."Первое, что необходимо сделать в саду – удалить сухие ветки, очистить почву. После, уже когда температура выше хотя бы 15 градусов, можно начать опрыскивать деревья бордовской жидкостью – раствор медного купороса с известью. Обработка необходима после обрезки, чтоб раны на деревьях заживали быстрее", – сказал Боян.О том, как готовить почву, какие культуры можно высаживать ранней весной, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, весна, садоводство, аудио
подкасты, весна, садоводство, аудио

Боян рассказал, как поддерживать плодородность почвы весной

10:03 25.02.2025 (обновлено: 10:07 25.02.2025)
Радио
Боян рассказал, как поддерживать плодородность почвы весной
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Какие работы уже можно проводить в огородах и садах, а какие стоит отложить до наступления теплоты, своими советами в эфире радио Sputnik поделился агроном Вартан Боян.
Сейчас погода в Абхазии не позволяет проводить какие-либо работы, но как только заморозки отступят, необходимо начать активно проводить работы на полях, говорит агроном. Основные опрыскивания и все агротехнические мероприятия дачники начнут с начала марта.
"Первое, что необходимо сделать в саду – удалить сухие ветки, очистить почву. После, уже когда температура выше хотя бы 15 градусов, можно начать опрыскивать деревья бордовской жидкостью – раствор медного купороса с известью. Обработка необходима после обрезки, чтоб раны на деревьях заживали быстрее", – сказал Боян.
О том, как готовить почву, какие культуры можно высаживать ранней весной, слушайте в аудиофайле.
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