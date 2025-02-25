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ГАИ Абхазии: происшествий на дорогах из-за снегопада не зафиксировано

ГАИ Абхазии: происшествий на дорогах из-за снегопада не зафиксировано

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Происшествий на дорогах Абхазии из-за снегопада к утру 25 февраля не зафиксировано, сообщил Sputnik начальник ГАИ Абхазии Дамей... 25.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Происшествий на дорогах Абхазии из-за снегопада к утру 25 февраля не зафиксировано, сообщил Sputnik начальник ГАИ Абхазии Дамей Авидзба. Сотрудники ГАИ и дорожные службы контролируют ситуацию, техника очищает дорогу. Заторов нигде нет. ЖКХ осматривает состояние дорог во время снегопада и подсыпает песком наиболее опасные участки, отметил начальник ОВД Гудаутского района Зосма Гицба. Небольшая пробка образовалась утром по республиканской трассе в районе села Калдахуара. По словам Гицба, движение автотранспорта восстановлено. Машины медленно, но все же проезжают этот участок.

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