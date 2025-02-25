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ГАИ рекомендует воздержаться от поездок по республиканской трассе
ГАИ рекомендует воздержаться от поездок по республиканской трассе
Sputnik Абхазия
Снегопад привел к осложнению ситуации на дорогах республики, наиболее сложная обстановка наблюдается в Гудаутском районе. 25.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-25T13:51+0300
2025-02-25T13:51+0300
2025-02-25T13:51+0300
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Госавтоинспекция призвала водителей неподготовленных к погодным условиям автомобилей воздержаться от поездок по республиканской трассе.Движение автотранспорта осложнено на всей республиканской трассе.Особенно сложная ситуация из-за снегопада в Гудаутском районе, отметил начальник ГАИ Дамей Авидзба.Работа по очистке трассы продолжается, но техника не успевает убирать снег и подсыпать дороги песком, уточнил он. По его словам, на республиканской трассе было зафиксировано три ДТП. Пострадавших нет.
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гаи, абхазия, общество, безопасность
гаи, абхазия, общество, безопасность
ГАИ рекомендует воздержаться от поездок по республиканской трассе
Снегопад привел к осложнению ситуации на дорогах республики, наиболее сложная обстановка наблюдается в Гудаутском районе.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Госавтоинспекция призвала водителей неподготовленных к погодным условиям автомобилей воздержаться от поездок по республиканской трассе.
Движение автотранспорта осложнено на всей республиканской трассе.
Особенно сложная ситуация из-за снегопада в Гудаутском районе, отметил начальник ГАИ Дамей Авидзба.
Работа по очистке трассы продолжается, но техника не успевает убирать снег и подсыпать дороги песком, уточнил он.
По его словам, на республиканской трассе было зафиксировано три ДТП. Пострадавших нет.