https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/gai-rekomenduet-vozderzhatsya-ot-poezdok-po-respublikanskoy-trasse-1053903891.html

ГАИ рекомендует воздержаться от поездок по республиканской трассе

ГАИ рекомендует воздержаться от поездок по республиканской трассе

Sputnik Абхазия

Снегопад привел к осложнению ситуации на дорогах республики, наиболее сложная обстановка наблюдается в Гудаутском районе. 25.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-25T13:51+0300

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2025-02-25T13:51+0300

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Госавтоинспекция призвала водителей неподготовленных к погодным условиям автомобилей воздержаться от поездок по республиканской трассе.Движение автотранспорта осложнено на всей республиканской трассе.Особенно сложная ситуация из-за снегопада в Гудаутском районе, отметил начальник ГАИ Дамей Авидзба.Работа по очистке трассы продолжается, но техника не успевает убирать снег и подсыпать дороги песком, уточнил он. По его словам, на республиканской трассе было зафиксировано три ДТП. Пострадавших нет.

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