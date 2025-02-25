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Куликов о выставке "Мы обвиняем" в Сухуме
Куликов о выставке "Мы обвиняем" в Сухуме
Sputnik Абхазия
Фотовыставка "Мы обвиняем!", посвященная Дню защитника Отечества и третьей годовщине со дня начала СВО по освобождению Донбасса, открылась в Сухуме. Экспозиция... 25.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-25T12:28+0300
2025-02-25T12:28+0300
2025-02-25T12:28+0300
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Куликов о выставке "Мы обвиняем"
Sputnik Абхазия
Куликов о выставке "Мы обвиняем"
Фотовыставка "Мы обвиняем!", посвященная Дню защитника Отечества и третьей годовщине со дня начала СВО по освобождению Донбасса, открылась в Сухуме. Экспозиция состоит из снимков российских фотожурналистов, которые провели более 20 месяцев в зоне боевых действий.Что интересного представили зрителям, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Слушайте подкаст.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, абхазия, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, абхазия, россия, украина, нато, спецоперация, аудио
Фотовыставка "Мы обвиняем!", посвященная Дню защитника Отечества и третьей годовщине со дня начала СВО по освобождению Донбасса, открылась в Сухуме. Экспозиция состоит из снимков российских фотожурналистов, которые провели более 20 месяцев в зоне боевых действий.
Что интересного представили зрителям, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.
Слушайте подкаст.