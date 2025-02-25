https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/kulikov-o-vystavke-my-obvinyaem-v-sukhume--1053903219.html

Куликов о выставке "Мы обвиняем" в Сухуме

Куликов о выставке "Мы обвиняем" в Сухуме

Sputnik Абхазия

Фотовыставка "Мы обвиняем!", посвященная Дню защитника Отечества и третьей годовщине со дня начала СВО по освобождению Донбасса, открылась в Сухуме. Экспозиция... 25.02.2025, Sputnik Абхазия

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Куликов о выставке "Мы обвиняем" Sputnik Абхазия Куликов о выставке "Мы обвиняем"

Фотовыставка "Мы обвиняем!", посвященная Дню защитника Отечества и третьей годовщине со дня начала СВО по освобождению Донбасса, открылась в Сухуме. Экспозиция состоит из снимков российских фотожурналистов, которые провели более 20 месяцев в зоне боевых действий.Что интересного представили зрителям, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Слушайте подкаст.

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