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Квота для детей из Абхазии увеличена втрое в 2025 году
Квота для детей из Абхазии увеличена втрое в 2025 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. На третью смену "Крым. Артек. Россия" в международный детский центр по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова приедут... 25.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-25T17:45+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. На третью смену "Крым. Артек. Россия" в международный детский центр по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова приедут ребята из Республики Абхазия.Мероприятия пройдут марафоном через всю смену. Школьники смогут:В период с 2014 по 2024 год в международном детском центре побывали почти 200 детей из Абхазии. Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия поблагодарил руководство "Артека" за сотрудничество."Наши дети активно ездят в "Артек", приезжают вдохновленные, делятся своими впечатлениями со сверстниками, мотивируют их, чтобы они тоже побывали в Стране детства. В апреле я впервые посетил "Артековские чтения", мы участвовали в совместных акциях, мероприятиях. В "Артеке" не просто воспитывают нашу молодежь, а создают кадры, вдохновляют детей на новые подвиги", — отметил Инал Габлия.Также продолжится сотрудничество с директорским корпусом школ в части организации и реализации практико-ориентированной воспитательной работы на примерах и по технологиям международного детского центра, а также в организации производственной вожатской практики для будущих педагогов из Абхазии.Дополнительный импульс развитию отношений "Артека" с Абхазией придало соглашение, которое было подписано на полях Международного фестиваля молодежи в "Сириусе" в марте 2024 года.
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артек, абхазия, дети, общество
артек, абхазия, дети, общество
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. На третью смену "Крым. Артек. Россия" в международный детский центр по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова приедут ребята из Республики Абхазия.
Мероприятия пройдут марафоном через всю смену. Школьники смогут:
встретиться с очевидцами исторических событий Крымской весны;
принять участие в детском референдуме;
провести исследовательские работы и интеллектуальные игры;
написать эссе и высадить аллею к юбилейной дате;
посетить книжную выставку и кинолекторий.
В период с 2014 по 2024 год в международном детском центре побывали почти 200 детей из Абхазии. Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия поблагодарил руководство "Артека" за сотрудничество.
"Наши дети активно ездят в "Артек", приезжают вдохновленные, делятся своими впечатлениями со сверстниками, мотивируют их, чтобы они тоже побывали в Стране детства. В апреле я впервые посетил "Артековские чтения", мы участвовали в совместных акциях, мероприятиях. В "Артеке" не просто воспитывают нашу молодежь, а создают кадры, вдохновляют детей на новые подвиги", — отметил Инал Габлия.
Также продолжится сотрудничество с директорским корпусом школ в части организации и реализации практико-ориентированной воспитательной работы на примерах и по технологиям международного детского центра, а также в организации производственной вожатской практики для будущих педагогов из Абхазии.
Дополнительный импульс развитию отношений "Артека" с Абхазией придало соглашение, которое было подписано на полях Международного фестиваля молодежи в "Сириусе" в марте 2024 года.