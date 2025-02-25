https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/kvota-dlya-detey-iz-abkhazii-uvelichena-vtroe-v-2025-godu--1053906463.html

Квота для детей из Абхазии увеличена втрое в 2025 году

Квота для детей из Абхазии увеличена втрое в 2025 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. На третью смену "Крым. Артек. Россия" в международный детский центр по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова приедут... 25.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. На третью смену "Крым. Артек. Россия" в международный детский центр по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова приедут ребята из Республики Абхазия.Мероприятия пройдут марафоном через всю смену. Школьники смогут:В период с 2014 по 2024 год в международном детском центре побывали почти 200 детей из Абхазии. Министр просвещения Республики Абхазия Инал Габлия поблагодарил руководство "Артека" за сотрудничество."Наши дети активно ездят в "Артек", приезжают вдохновленные, делятся своими впечатлениями со сверстниками, мотивируют их, чтобы они тоже побывали в Стране детства. В апреле я впервые посетил "Артековские чтения", мы участвовали в совместных акциях, мероприятиях. В "Артеке" не просто воспитывают нашу молодежь, а создают кадры, вдохновляют детей на новые подвиги", — отметил Инал Габлия.Также продолжится сотрудничество с директорским корпусом школ в части организации и реализации практико-ориентированной воспитательной работы на примерах и по технологиям международного детского центра, а также в организации производственной вожатской практики для будущих педагогов из Абхазии.Дополнительный импульс развитию отношений "Артека" с Абхазией придало соглашение, которое было подписано на полях Международного фестиваля молодежи в "Сириусе" в марте 2024 года.

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