https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/lokalnye-avariynye-otklyucheniya-elektrichestva-fiksiruyutsya-iz-za-nepogody-1053904813.html

Локальные аварийные отключения электричества фиксируются из-за непогоды

Локальные аварийные отключения электричества фиксируются из-за непогоды

Sputnik Абхазия

Энергетики не успевают оперативно реагировать из-за ситуации, которая сложилась на дорогах. 25.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-25T16:13+0300

2025-02-25T16:13+0300

2025-02-25T16:24+0300

в абхазии

абхазия

электричество

отключение электричества

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1b/1049659150_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a0cb4f36da5bc7c80c49d3dd22023bf5.jpg

СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Локальные аварийные отключения электричества фиксируют в Абхазии из-за непогоды.Один из трансформаторов в поселке Цандрипш вышел из строя, его должны заменить в течение полутора – двух часов, рассказал начальник филиала "Черноморэнерго" в Гагрском районе Аслан Айба.В Гудаутском районе света нет в районе санатория "Строитель". На место аварии выехала ремонтная бригада.В Сухуме, по информации СУЭС, из-за возросшей нагрузки на электросети и непогоды наиболее проблемными участками стали Синоп, Турбаза, улица Чанба и центральная часть города."На подстанции "Синоп" вышло из строя оборудование. Поломка устранена, сейчас наши специалисты проверяют линию. Уже частично подали электричество, но работы продолжаются. В центральной части небольшие проблемы — электричество отключается из-за того, что ветки под грузом снега ложатся на линии", — объяснил главный инженер СУЭС Алексей Строчан.Он отметил, что энергетики не успевают оперативно реагировать из-за ситуации на дорогах.Села Лабра, Кутол, Члоу и Ачгуара Очамчырского района остались без электричества из-за аварии на линиях передач. Авария произошла из-за снегопада, уточнил Sputnik глава Очамчырской РЭС Беслан Шинкуба.Информация по другим районам уточняется.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, электричество, отключение электричества