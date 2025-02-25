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Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии
Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии для журналистов и блогеров — в Сухум приехали Евгений Поддубный... 25.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии для журналистов и блогеров — в Сухум приехали Евгений Поддубный, Андрей Жариков и Антон Войцеховский. Они поделились своим опытом и знаниями с абхазскими журналистами, продюсерами и студентами профильных вузов. Участники могут посетить телецентр "Останкино" и увидеть, как создается эфир крупнейших телеканалов России, а также ознакомиться с работой редакций ведущих СМИ.
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абхазия, россия, журналистика
Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии
19:10 25.02.2025 (обновлено: 19:55 25.02.2025)
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии для журналистов и блогеров — в Сухум приехали Евгений Поддубный, Андрей Жариков и Антон Войцеховский.
Они поделились своим опытом и знаниями с абхазскими журналистами, продюсерами и студентами профильных вузов.
Сам проект медиашколы "Евразия" создан для обмена опытом журналистов и блогеров. Он помогает не только получить знания и сделать первые шаги, но и даёт возможность приобрести профессиональные связи, открывая перспективы для будущей работы в медиа.
Участники могут посетить телецентр "Останкино" и увидеть, как создается эфир крупнейших телеканалов России, а также ознакомиться с работой редакций ведущих СМИ.