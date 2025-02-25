https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/rossiyskaya-mediashkola-evraziya-organizovala-vyezdnoy-tur-v-abkhazii-1053908245.html

Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии

Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии для журналистов и блогеров — в Сухум приехали Евгений Поддубный... 25.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российская медиашкола "Евразия" организовала выездной тур в Абхазии для журналистов и блогеров — в Сухум приехали Евгений Поддубный, Андрей Жариков и Антон Войцеховский. Они поделились своим опытом и знаниями с абхазскими журналистами, продюсерами и студентами профильных вузов. Участники могут посетить телецентр "Останкино" и увидеть, как создается эфир крупнейших телеканалов России, а также ознакомиться с работой редакций ведущих СМИ.

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