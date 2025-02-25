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Систему соцлифтов и равных возможностей для молодежи создадут в Абхазии
Систему соцлифтов и равных возможностей для молодежи создадут в Абхазии
Sputnik Абхазия
Круглый стол, посвященный кадровому конкурсу "Команда Абхазии", состоялся сегодня в Сухуме. 25.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-25T16:26+0300
2025-02-25T16:26+0300
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В Абхазии будет создана система высокоэффективных социальных лифтов и равных возможностей для самореализации молодежи.Сегодня в Сухуме состоялся круглый стол "Социальные лифты в действии: как кадровые конкурсы открывают новые возможности". Мероприятие было посвящено кадровому конкурсу "Команда Абхазии".С 12 февраля жители республики уже подали более 2000 заявок на участие в этом конкурсе управленцев. При этом большинство претендентов (71%) — молодежь до 25 лет. Инициатива его проведения принадлежит кандидату в президенты республики Бадре Гунба. Конкурс построен по концепции российского — "Лидеры России". Он стал первым шагом к построению в Абхазии системы социальных лифтов, основанной на объективных критериях.Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 10 марта. Победители войдут в управленческий резерв Абхазии и смогут определять будущее страны.Кроме того, российские управленцы, победители конкурса "Лидеры России", готовы взять на стажировки активных участников проекта "Команда Абхазии", а для талантливой молодежи будут доступны российские проекты президентской платформы "Россия — страна возможностей". Распоряжение об этом подписал 22 февраля Владимир Путин.В России такая система социальных лифтов работает с 2017 года. За время конкурса "Лидеры России" его участниками стали более миллиона человек. Более 570 получили назначения на высокие должности: шесть стали заместителями министров, пятеро — главами регионов, восемнадцать — главами городов и муниципалитетов."Участие в конкурсе "Команда Абхазии" — реальная возможность стать теми людьми, которые будут продвигать страну вперед и строить ее будущее. Этот конкурс — реальная возможность построить систему социальных лифтов для всех жителей нашей Абхазии", — отметил преподаватель кафедры экономической теории Абхазского государственного университета, член Наблюдательного совета конкурса Георгий Габуния.Среди участников встречи в Сухуме в медиацентре "Sputnik Абхазия" — губернатор Ямала и полуфиналист первого сезона "Лидеров России" Дмитрий Артюхов, глава Тобольска и победитель второго сезона Петр Вагин, депутат Госдумы и победитель первого сезона Татьяна Дьяконова, замминистра строительства и победитель второго сезона Константин Михайлик, глава Перми и победитель первого сезона Эдуард Сосин и другие крупные управленцы.Все они отметили высокую эффективность проекта, а также предложили стажировки в своих организациях и ведомствах для финалистов конкурса "Команда Абхазии".
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молодежная политика, молодежь, карьера, общество
молодежная политика, молодежь, карьера, общество
Систему соцлифтов и равных возможностей для молодежи создадут в Абхазии
16:26 25.02.2025 (обновлено: 17:16 25.02.2025)
Круглый стол, посвященный кадровому конкурсу "Команда Абхазии", состоялся сегодня в Сухуме.
В Абхазии будет создана система высокоэффективных социальных лифтов и равных возможностей для самореализации молодежи.
Сегодня в Сухуме состоялся круглый стол "Социальные лифты в действии: как кадровые конкурсы открывают новые возможности". Мероприятие было посвящено кадровому конкурсу "Команда Абхазии".
С 12 февраля жители республики уже подали более 2000 заявок на участие в этом конкурсе управленцев. При этом большинство претендентов (71%) — молодежь до 25 лет. Инициатива его проведения принадлежит кандидату в президенты республики Бадре Гунба. Конкурс построен по концепции российского — "Лидеры России". Он стал первым шагом к построению в Абхазии системы социальных лифтов, основанной на объективных критериях.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 10 марта. Победители войдут в управленческий резерв Абхазии и смогут определять будущее страны.
Кроме того, российские управленцы, победители конкурса "Лидеры России", готовы взять на стажировки активных участников проекта "Команда Абхазии", а для талантливой молодежи будут доступны российские проекты президентской платформы "Россия — страна возможностей". Распоряжение об этом подписал 22 февраля Владимир Путин.
В России такая система социальных лифтов работает с 2017 года. За время конкурса "Лидеры России" его участниками стали более миллиона человек. Более 570 получили назначения на высокие должности: шесть стали заместителями министров, пятеро — главами регионов, восемнадцать — главами городов и муниципалитетов.
"Участие в конкурсе "Команда Абхазии" — реальная возможность стать теми людьми, которые будут продвигать страну вперед и строить ее будущее. Этот конкурс — реальная возможность построить систему социальных лифтов для всех жителей нашей Абхазии", — отметил преподаватель кафедры экономической теории Абхазского государственного университета, член Наблюдательного совета конкурса Георгий Габуния.
Среди участников встречи в Сухуме в медиацентре "Sputnik Абхазия" — губернатор Ямала и полуфиналист первого сезона "Лидеров России" Дмитрий Артюхов, глава Тобольска и победитель второго сезона Петр Вагин, депутат Госдумы и победитель первого сезона Татьяна Дьяконова, замминистра строительства и победитель второго сезона Константин Михайлик, глава Перми и победитель первого сезона Эдуард Сосин и другие крупные управленцы.
Все они отметили высокую эффективность проекта, а также предложили стажировки в своих организациях и ведомствах для финалистов конкурса "Команда Абхазии".