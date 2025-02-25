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Сорок миллиардов рублей составили общие обороты в платежной системе "АПРА" в 2024 году
Сорок миллиардов рублей составили общие обороты в платежной системе "АПРА" в 2024 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Сорок миллиардов рублей составили общие обороты денежных средств в национальной платежной системе "АПРА" в 2024 году. 25.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Сорок миллиардов рублей составили общие обороты денежных средств в национальной платежной системе "АПРА" в 2024 году. В 2023 году эти показатели составляли 35 миллиардов рублей. По словам исполнительного директора НПРА "АПРА" Инала Кишмария, объем безналичных операций в системе в прошлом году составил 15 миллиардов рублей.
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Сорок миллиардов рублей составили общие обороты в платежной системе "АПРА" в 2024 году
13:00 25.02.2025 (обновлено: 16:30 25.02.2025)
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Сорок миллиардов рублей составили общие обороты денежных средств в национальной платежной системе "АПРА" в 2024 году.
В 2023 году эти показатели составляли 35 миллиардов рублей.
По словам исполнительного директора НПРА "АПРА" Инала Кишмария, объем безналичных операций в системе в прошлом году составил 15 миллиардов рублей.