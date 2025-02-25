Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/vs-rossii-udarili-po-ukrainskim-voennym-aerodromam-1053905318.html
ВС России ударили по украинским военным аэродромам
ВС России ударили по украинским военным аэродромам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Вооруженными силами России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по... 25.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-25T14:40+0300
2025-02-25T17:17+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143000_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_97c1eb2fb72739f5b323b180049b4e01.jpg
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Вооруженными силами России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщило Минобороны РФ. Сводка Минобороны России:
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143000_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7652778c90b0662a3e6f2b50179b3a98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

ВС России ударили по украинским военным аэродромам

14:40 25.02.2025 (обновлено: 17:17 25.02.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Вооруженными силами России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 беспилотный летательный аппарат, 596 зенитных ракетных комплексов, 21734 танка и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22007 орудий полевой артиллерии и минометов, 32099 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0