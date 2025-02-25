https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/vtoroy-etap-dispanserizatsii-nachalsya-v-abkhazii-1053907920.html

Второй этап диспансеризации начался в Абхазии

Второй этап диспансеризации начался в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российские врачи продолжают помогать детям Абхазии: начался второй этап диспансеризации. 25.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-25T19:52+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российские врачи продолжают помогать детям Абхазии: начался второй этап диспансеризации. Теперь дети, у которых при первичном обследовании были выявлены нарушения, проходят дополнительную диагностику. Так, семилетняя Наала и двенадцатилетняя Ариана жаловались на головные боли, а затем у них выявили отклонения на ЭКГ. Сегодня им сделали УЗИ сердца. Девочкам провели электроэнцефалографию (ЭЭГ), а также сделали УЗИ сосудов головы и шеи. В результате выяснилось, что со здоровьем у Наалы всё в порядке. А вот у Арианы проблемы с щитовидной железой. Родители с детьми теперь могут попасть на консультации к российским врачам, которые продолжают работать в Абхазии. В случае необходимости дальнейшую помощь им окажут в России. "Нам важно, что в Абхазию приезжают квалифицированные российские врачи. Мы благодарны, что они проводят у нас такие обследования", — сказала мама Наалы Эка Чалигава. Масштабная акция по медицинскому обследованию детей в Абхазии стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. До конца мая медики планируют провести диагностику более чем 25 тысяч человек.

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