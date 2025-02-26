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Итальянская комедия на абхазской сцене: премьера спектакля "Мирандолина"
Итальянская комедия на абхазской сцене: премьера спектакля "Мирандолина"
Sputnik Абхазия
Показы спектакля пройдут на сцене Абхазского драмтеатра 26 и 27 февраля. 26.02.2025, Sputnik Абхазия
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В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба представили премьеру спектакля "Мирандолина". Поставил итальянскую комедию режиссер Алхас Шамба. Пьеса Карло Гольдони была выбрана специально для того, чтобы разбавить напряжение, царящее в реальной жизни, легкой комедией. Репетиции спектакля начались в конце января. Больше месяца режиссер вплотную работал с актерами, сценографом и художниками по костюму и свету. И вот вечером 26 февраля результат их работы смогут оценить и зрители.Сценографом выступил Виталий Кацба, художник по костюму – Диана Допуа.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Итальянская комедия на абхазской сцене: премьера спектакля "Мирандолина"

18:22 26.02.2025
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Показы спектакля пройдут на сцене Абхазского драмтеатра 26 и 27 февраля.
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба представили премьеру спектакля "Мирандолина".
Поставил итальянскую комедию режиссер Алхас Шамба. Пьеса Карло Гольдони была выбрана специально для того, чтобы разбавить напряжение, царящее в реальной жизни, легкой комедией.
Репетиции спектакля начались в конце января. Больше месяца режиссер вплотную работал с актерами, сценографом и художниками по костюму и свету. И вот вечером 26 февраля результат их работы смогут оценить и зрители.
Сценографом выступил Виталий Кацба, художник по костюму – Диана Допуа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском театре поставили спектакль "Мирандолина".

В Абхазском театре поставили спектакль &quot;Мирандолина&quot;. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазском театре поставили спектакль "Мирандолина".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером итальянской комедии на абхазской сцене выступил Алхас Шамба.

Режиссером итальянской комедии на абхазской сцене выступил Алхас Шамба. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером итальянской комедии на абхазской сцене выступил Алхас Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По его словам, эта пьеса была выбрана неслучайно.

По его словам, эта пьеса была выбрана неслучайно. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

По его словам, эта пьеса была выбрана неслучайно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шамба хотел "разбавить напряжение в жизни легкой комедией".

Шамба хотел &quot;разбавить напряжение в жизни легкой комедией&quot;. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шамба хотел "разбавить напряжение в жизни легкой комедией".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиции спектакля начались в конце января.

Репетиции спектакля начались в конце января. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиции спектакля начались в конце января.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Больше месяца режиссер вплотную работал с актерами, сценографом и художниками по костюму и свету.

Больше месяца режиссер вплотную работал с актерами, сценографом и художниками по костюму и свету. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Больше месяца режиссер вплотную работал с актерами, сценографом и художниками по костюму и свету.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Над сценографией работал известный абхазский художник Виталий Кацба.

Над сценографией работал известный абхазский художник Виталий Кацба. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Над сценографией работал известный абхазский художник Виталий Кацба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Художником по костюмам стала Диана Допуа.

Художником по костюмам стала Диана Допуа. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Художником по костюмам стала Диана Допуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль рассказывает о хозяйке гостиницы, которая пытается вести бизнес самостоятельно.

Спектакль рассказывает о хозяйке гостиницы, которая пытается вести бизнес самостоятельно. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль рассказывает о хозяйке гостиницы, которая пытается вести бизнес самостоятельно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке в основном задействованы мужчины.

В постановке в основном задействованы мужчины. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке в основном задействованы мужчины.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Единственная женская роль досталась Есме Квициния.

Единственная женская роль досталась Есме Квициния. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Единственная женская роль досталась Есме Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть премьеру зрители смогут 26 и 27 февраля.

Посмотреть премьеру зрители смогут 26 и 27 февраля. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть премьеру зрители смогут 26 и 27 февраля.

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