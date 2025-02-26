https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/1053920762.html

Итальянская комедия на абхазской сцене: премьера спектакля "Мирандолина"

Итальянская комедия на абхазской сцене: премьера спектакля "Мирандолина"

Sputnik Абхазия

Показы спектакля пройдут на сцене Абхазского драмтеатра 26 и 27 февраля. 26.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-26T18:22+0300

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2025-02-26T18:22+0300

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В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба представили премьеру спектакля "Мирандолина". Поставил итальянскую комедию режиссер Алхас Шамба. Пьеса Карло Гольдони была выбрана специально для того, чтобы разбавить напряжение, царящее в реальной жизни, легкой комедией. Репетиции спектакля начались в конце января. Больше месяца режиссер вплотную работал с актерами, сценографом и художниками по костюму и свету. И вот вечером 26 февраля результат их работы смогут оценить и зрители.Сценографом выступил Виталий Кацба, художник по костюму – Диана Допуа.

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