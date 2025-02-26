Итальянская комедия на абхазской сцене: премьера спектакля "Мирандолина"

В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба представили премьеру спектакля "Мирандолина". Поставил итальянскую комедию режиссер Алхас Шамба. Пьеса Карло Гольдони была выбрана специально для того, чтобы разбавить напряжение, царящее в реальной жизни, легкой комедией. Репетиции спектакля начались в конце января. Больше месяца режиссер вплотную работал с актерами, сценографом и художниками по костюму и свету. И вот вечером 26 февраля результат их работы смогут оценить и зрители.Сценографом выступил Виталий Кацба, художник по костюму – Диана Допуа.
Показы спектакля пройдут на сцене Абхазского драмтеатра 26 и 27 февраля.
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба представили премьеру спектакля "Мирандолина".
Поставил итальянскую комедию режиссер Алхас Шамба. Пьеса Карло Гольдони была выбрана специально для того, чтобы разбавить напряжение, царящее в реальной жизни, легкой комедией.
Репетиции спектакля начались в конце января. Больше месяца режиссер вплотную работал с актерами, сценографом и художниками по костюму и свету. И вот вечером 26 февраля результат их работы смогут оценить и зрители.
Сценографом выступил Виталий Кацба, художник по костюму – Диана Допуа.