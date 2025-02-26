https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/pochti-130-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1053909105.html
Почти 130 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Почти 130 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Большая часть беспилотников самолетного типа пыталась атаковать объекты в Краснодарском крае. 26.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-26T09:00+0300
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 128 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Восемь беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, пять – над Черным морем, по одному – над Брянской и Курской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/kto-ognennoe-koltso-vokrug-sudzhi-szhimaetsya-1053898749.html
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россия, министерство обороны рф, украина, новости
россия, министерство обороны рф, украина, новости
Почти 130 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
09:00 26.02.2025 (обновлено: 10:21 26.02.2025)
Большая часть беспилотников самолетного типа пыталась атаковать объекты в Краснодарском крае.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 128 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
83 БпЛА уничтожили в воздухе над территорией Краснодарского края, 30 – над Крымом.
Восемь беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, пять – над Черным морем, по одному – над Брянской и Курской областями.