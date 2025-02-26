https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/pochti-130-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1053909105.html

Почти 130 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами

Почти 130 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами

Sputnik Абхазия

Большая часть беспилотников самолетного типа пыталась атаковать объекты в Краснодарском крае. 26.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-26T09:00+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 128 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Восемь беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, пять – над Черным морем, по одному – над Брянской и Курской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/kto-ognennoe-koltso-vokrug-sudzhi-szhimaetsya-1053898749.html

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россия, министерство обороны рф, украина, новости