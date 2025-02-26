Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/pochti-130-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1053909105.html
Почти 130 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Почти 130 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Большая часть беспилотников самолетного типа пыталась атаковать объекты в Краснодарском крае. 26.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-26T09:00+0300
2025-02-26T10:21+0300
россия
министерство обороны рф
украина
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053456908_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_9e9707ac7470f0d5615a3b8da13644a9.jpg
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 128 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Восемь беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, пять – над Черным морем, по одному – над Брянской и Курской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/kto-ognennoe-koltso-vokrug-sudzhi-szhimaetsya-1053898749.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053456908_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_f275912b74dc6ee4d8e1ef37eb6cac47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, министерство обороны рф, украина, новости
россия, министерство обороны рф, украина, новости

Почти 130 украинских дронов сбили за ночь над российскими регионами

09:00 26.02.2025 (обновлено: 10:21 26.02.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Большая часть беспилотников самолетного типа пыталась атаковать объекты в Краснодарском крае.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 128 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

83 БпЛА уничтожили в воздухе над территорией Краснодарского края, 30 – над Крымом.

Восемь беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, пять – над Черным морем, по одному – над Брянской и Курской областями.
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
КТО: огненное кольцо вокруг Суджи сжимается
Вчера, 09:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0