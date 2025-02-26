https://sputnik-abkhazia.ru/20250226/svo-rossiyskoe-nastuplenie-v-kharkovskoy-oblasti-1053907310.html

СВО: российское наступление в Харьковской области

СВО: российское наступление в Харьковской области

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 26.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-26T09:56+0300

2025-02-26T09:56+0300

2025-02-26T10:15+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательВооруженные силы России в зоне СВО владеют стратегической и тактической инициативой на всех участках фронта, включая города и села Харьковской области – Волчанск, Липцы, Купянск, Голубовка, Кондрашовка, Тополи и другие. Ежедневно расширяется площадь освобожденной территории.Российская группировка войск "Север" 25 февраля нанесла поражение частям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. На Липцовском участке разведчики и артиллеристы ВС России эффективно уничтожают живую силу и технику ВСУ. В городе Волчанске российские штурмовики продолжают зачистку восточных окраин, выбивают противника с позиций в жилой застройке.Подразделения ВС России продвигаются в районе населенного пункта Фиголевка, преодолевая инженерные заграждения и плотные минные поля противника. К северо-западу от села Калиново уничтожены восемь опорных пунктов ВСУ, созданы условия для развития наступления и выравнивания линии фронта.Активные действия Российской армии в Харьковской области оттягивают значительные силы и средства противника с других направлений, создают риски обвала всего "восточного фронта" ВСУ. С начала харьковской наступательной операции в мае 2024 года освобождены от бандеровской оккупации более 50 населенных пунктов и сотни квадратных километров территории региона. Стратегический размах "харьковского крыла" российского наступления приближает "северный охват" Славянско-Краматорской агломерации и полное освобождение сопредельного Донбасса.Глава российской администрации региона Виталий Ганчев ранее заявил, что освобождение города Харькова и области – необходимое условие безопасности РФ. Весна 2025 года выглядит подходящим временем для оперативной реализации этого плана.Финишная прямаяЗа время СВО российские войска сожгли 656 самолетов, 283 вертолета, 44431 БПЛА, 596 зенитных ракетных комплексов, более 21700 танков и других бронемашин, 1521 РСЗО, 22007 артиллерийских орудий украинской армии и западных "стран-доноров" потеряли. ВСУ безвозвратно потеряли свыше 1 млн военнослужащих.Только на курском направлении за полугодие уничтожено более 63 тысяч солдат и офицеров противника – ВСУ и НАТО. Демилитаризация и денацификация бандеровского государства еще не завершены, и все же итоги трех лет прокси-войны с Россией склоняют американцев к парадоксальному миротворчеству и вгоняют в уныние всю Западную Европу.Британский лозунг "Нет мира без победы Украины", означающий в основном изгнание России с российской территории, сегодня выглядит глупо и нелепо. The Guardian сообщила: "Настойчивость Великобритании в отношении полной победы Украины была ошибочной".Несколько стран ЕС по инерции предложили в 2025 году передать Киеву военную помощь – от $21 млрд до $42 млрд, которые технологически невозможно конвертировать за год в оружие и боеприпасы. Европейские "самаритяне" по-прежнему готовы отправить на кладбище все население Украины, но история развивается в ином направлении.На заседании Генассамблеи ООН впервые за многие годы США проголосовали против антироссийского варианта резолюции. Новая историческая реальность стучится в дверь. Россия допускает сохранение украинской государственности, однако сразу же предупреждает: просто "мириться", останавливать боевые действия по линии фронта, без достижения устойчивого соглашения и устранения причин конфликта – никто не собирается. Стамбульские "жесты доброй воли" больше не повторятся.Могущественные союзники России – Китай, Индия, КНДР, Иран и другие государства Персидского залива – также получили бесценный опыт конструктивного взаимодействия с "гегемоном" и его "деревянными солдатами".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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