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Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет в субботу, 1 марта. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T20:44+0300
2025-02-27T20:44+0300
2025-02-27T20:44+0300
в абхазии
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выборы президента абхазии - 2025
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Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба пройдут сегодня в 21:00. Смотреть прямую трансляцию эфира "Абхазского телевидения" можно на нашей страничке в ВКонтакте и на нашем сайте. Планируется, что трансляция продлится два с половиной часа. Кандидаты обратятся к избирателям, ответят на вопросы на абхазском и русском языках, проведут дебаты и выступят с итоговым словом.
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, видео, мультимедиа, видео
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, видео, мультимедиа, видео
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет в субботу, 1 марта.
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба пройдут сегодня в 21:00.
Смотреть прямую трансляцию эфира "Абхазского телевидения" можно на нашей страничке в ВКонтакте и на нашем сайте.
Планируется, что трансляция продлится два с половиной часа. Кандидаты обратятся к избирателям, ответят на вопросы на абхазском и русском языках, проведут дебаты и выступят с итоговым словом.