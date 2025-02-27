https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053950420.html

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Второй тур выборов президента Абхазии пройдет в субботу, 1 марта. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T20:44+0300

2025-02-27T20:44+0300

2025-02-27T20:44+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

видео

мультимедиа

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Дебаты кандидатов в президенты Абхазии Бадры Гунба и Адгура Ардзинба пройдут сегодня в 21:00. Смотреть прямую трансляцию эфира "Абхазского телевидения" можно на нашей страничке в ВКонтакте и на нашем сайте. Планируется, что трансляция продлится два с половиной часа. Кандидаты обратятся к избирателям, ответят на вопросы на абхазском и русском языках, проведут дебаты и выступят с итоговым словом.

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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, видео, мультимедиа, видео