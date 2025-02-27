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Фестиваль оркестров народных инструментов "Апхьарца" прошел в Сухуме

Фестиваль оркестров народных инструментов "Апхьарца" прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

Организатор фестиваля "Апхьарца" — Республиканский центр народного творчества имени Ивана Кортуа, автор проекта — директор центра, Заслуженный работник... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Международный фестиваль оркестров народных инструментов "Апхьарца" прошел в Абхазской госфилармонии.В нем приняли участие оркестры районных и республиканских учреждений культуры и образования, а также инструментальный ансамбль из Лазаревского. Музыканты играли на старинных национальных инструментах. По словам организатора фестиваля, директор Республиканского центра народного творчества Нури Кварчия, этот фестиваль проводится уже в 14-й раз, и с каждым годом участников становится все больше. Он уточнил, что главной идеей фестиваля было возрождение интереса к абхазским музыкальным инструментам.

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