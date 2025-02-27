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Фестиваль оркестров народных инструментов "Апхьарца" прошел в Сухуме
Фестиваль оркестров народных инструментов "Апхьарца" прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
Организатор фестиваля "Апхьарца" — Республиканский центр народного творчества имени Ивана Кортуа, автор проекта — директор центра, Заслуженный работник... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T20:23+0300
2025-02-27T20:23+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Международный фестиваль оркестров народных инструментов "Апхьарца" прошел в Абхазской госфилармонии.В нем приняли участие оркестры районных и республиканских учреждений культуры и образования, а также инструментальный ансамбль из Лазаревского. Музыканты играли на старинных национальных инструментах. По словам организатора фестиваля, директор Республиканского центра народного творчества Нури Кварчия, этот фестиваль проводится уже в 14-й раз, и с каждым годом участников становится все больше. Он уточнил, что главной идеей фестиваля было возрождение интереса к абхазским музыкальным инструментам.
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абхазия, новости, музыка, культура
Фестиваль оркестров народных инструментов "Апхьарца" прошел в Сухуме
Организатор фестиваля "Апхьарца" — Республиканский центр народного творчества имени Ивана Кортуа, автор проекта — директор центра, Заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Международный фестиваль оркестров народных инструментов "Апхьарца" прошел в Абхазской госфилармонии.
В нем приняли участие оркестры районных и республиканских учреждений культуры и образования, а также инструментальный ансамбль из Лазаревского. Музыканты играли на старинных национальных инструментах.
По словам организатора фестиваля, директор Республиканского центра народного творчества Нури Кварчия, этот фестиваль проводится уже в 14-й раз, и с каждым годом участников становится все больше.
Он уточнил, что главной идеей фестиваля было возрождение интереса к абхазским музыкальным инструментам.
"Тогда во всей стране был единственный мастер по изготовлению инструментов, и музыкантов, играющих на них, было мало. Чтобы не потерять народные инструменты вовсе, мы организовали фестиваль "Апхьарца". Сначала в нем участвовало всего три-четыре группы, а сегодня 12-13 коллективов представляют на фестивале свое творчество", - подчеркнул Кварчия.