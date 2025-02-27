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Лобода о сохранении заповедника в Пицунде: где есть человек, там нет природы

Лобода о сохранении заповедника в Пицунде: где есть человек, там нет природы

Sputnik Абхазия

О том, какие работы предполагается провести к весне в Пицунда-Мюссерском заповеднике, в каком состоянии он после снегопада, как возрождается самшит и какова... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T15:19+0300

2025-02-27T15:19+0300

2025-02-27T15:19+0300

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пицунда-мюссерский заповедник

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Лобода о сохранении заповедника в Пицунде: где есть человек, там нет природы Sputnik Абхазия Лобода о сохранении заповедника в Пицунде: где есть человек, там нет природы

О том, какие работы предполагается провести к весне в Пицунда-Мюссерском заповеднике, в каком состоянии он после снегопада, как возрождается самшит и какова главная проблема заповедника, в эфире радио Sputnik рассказала исполняющая обязанности директора заповедника Сабина Лобода.Обильный снегопад прибавит работы в заповеднике после того, как он растает. Будет проведена полная диагностика сосновой рощи, сказала Лобода в беседе."У нас много упавших веток, много деревьев, которые сломались на вершинах, то есть нужно все это обследовать, заактировать, удалить некоторые части деревьев. К плановым работам добавляются еще работы по устранению стихийных каких-то повреждений", – сказала собеседник Sputnik.По словам исполняющей обязанности директора заповедника, главной проблемой самшитника является отсутствие забора."У нас территория не ограждена. Это очень сильно вредит культурным посадкам, самосеву, потому что пасется скот. Мы не можем это контролировать никак. Скот наносит невосполнимые потери для самосева, потому что они вытаптывают, даже некоторые виды животных грызут саженцы", – сказала Лобода.Слушайте подкаст.

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