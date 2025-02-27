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Новые методики и достижения: Беслан Карчава о развитии спорта в Абхазии

Новые методики и достижения: Беслан Карчава о развитии спорта в Абхазии

Sputnik Абхазия

О развитии спорта и успехах абхазской молодежи в студии радио Sputnik рассказал зампред Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорта Беслан Карчава. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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Молодые абхазские спортсмены стали в два раза чаще попадать в финалы Первенства России, об этом в студии радио Sputnik рассказал зампред Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорта Беслан Карчава. По его словам, этому способствует новый формат подготовки и отбора талантливых детей, введенный с прошлого года. Победителей соревнований на территории Абхазии отправляют на учебно-тренировочные сборы в России, что и дает им возможность попасть на первенство. Помощь в оплате затрат на дорогу, питание и проживание спортсменов оказывает Минфин республики.

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