https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiyskie-politologi-proanalizirovali-pozitsiyu-badry-gunba-v-prezidentskoy-gonke-1053938594.html

Российские политологи проанализировали позицию Бадры Гунба в президентской гонке

Российские политологи проанализировали позицию Бадры Гунба в президентской гонке

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Лидирующая позиция победителя первого тура выборов Бадры Гунба обусловлена его высоким профессионализмом и тесным сотрудничеством с... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T14:40+0300

2025-02-27T14:40+0300

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Лидирующая позиция победителя первого тура выборов Бадры Гунба обусловлена его высоким профессионализмом и тесным сотрудничеством с Россией. Российские политологи в ходе круглого стола "Выборы в Абхазии: расклад сил накануне второго тура" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проанализировали президентскую гонку в республике.Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал Бадру Гунба ярким представителем системного подхода к абхазской государственности и работе с Россией. Открытие аэропорта в Сухуме, кадровый конкурс "Команда Абхазии", медицинская помощь, школьные автобусы – это реальные результаты работы Гунба, и они положительно восприняты абхазской общественностью, отметил член Совета при президенте РФ Александр Малькевич. "Гунба – личность и реальная политическая сила, он занят проблемами в стране. Он принципиально выступает против силовых сценариев и всего, что может угрожать стабильности в Абхазии. Делает ставку на диалог, законность и уважение к правам гражданина", — заявил Малькевич.

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