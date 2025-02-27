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Российские политологи проанализировали позицию Бадры Гунба в президентской гонке
Российские политологи проанализировали позицию Бадры Гунба в президентской гонке
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Лидирующая позиция победителя первого тура выборов Бадры Гунба обусловлена его высоким профессионализмом и тесным сотрудничеством с... 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T14:40+0300
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Лидирующая позиция победителя первого тура выборов Бадры Гунба обусловлена его высоким профессионализмом и тесным сотрудничеством с Россией. Российские политологи в ходе круглого стола "Выборы в Абхазии: расклад сил накануне второго тура" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проанализировали президентскую гонку в республике.Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал Бадру Гунба ярким представителем системного подхода к абхазской государственности и работе с Россией. Открытие аэропорта в Сухуме, кадровый конкурс "Команда Абхазии", медицинская помощь, школьные автобусы – это реальные результаты работы Гунба, и они положительно восприняты абхазской общественностью, отметил член Совета при президенте РФ Александр Малькевич. "Гунба – личность и реальная политическая сила, он занят проблемами в стране. Он принципиально выступает против силовых сценариев и всего, что может угрожать стабильности в Абхазии. Делает ставку на диалог, законность и уважение к правам гражданина", — заявил Малькевич.
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, выборы президента абхазии - 2025
Российские политологи проанализировали позицию Бадры Гунба в президентской гонке
14:40 27.02.2025 (обновлено: 15:42 27.02.2025)
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Лидирующая позиция победителя первого тура выборов Бадры Гунба обусловлена его высоким профессионализмом и тесным сотрудничеством с Россией.
Российские политологи в ходе круглого стола "Выборы в Абхазии: расклад сил накануне второго тура" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проанализировали президентскую гонку в республике.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал Бадру Гунба ярким представителем системного подхода к абхазской государственности и работе с Россией.
"Политическим лицом группы, которая всегда набирает большинство, является Бадра Гунба. Его отличает системный, ответственный подход к развитию Абхазской государственности под крылом и при поддержке России. Абхазский народ не принял бы политика, который был бы против России", — заявил политолог.
Открытие аэропорта в Сухуме, кадровый конкурс "Команда Абхазии", медицинская помощь, школьные автобусы – это реальные результаты работы Гунба, и они положительно восприняты абхазской общественностью, отметил член Совета при президенте РФ Александр Малькевич.
"Гунба – личность и реальная политическая сила, он занят проблемами в стране. Он принципиально выступает против силовых сценариев и всего, что может угрожать стабильности в Абхазии. Делает ставку на диалог, законность и уважение к правам гражданина", — заявил Малькевич.