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Более 1000 сотрудников милиции будут следить за порядком в день второго тура выборов
Более 1000 сотрудников милиции будут следить за порядком в день второго тура выборов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Более 1000 сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать общественный порядок в день проведения второго тура президентских... 28.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-28T20:13+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Более 1000 сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать общественный порядок в день проведения второго тура президентских выборов в Абхазии. Сегодня в МВД прошло координационное совещание. И.о. министра внутренних дел Роберту Киут доложили итоговую расстановку сил и средств ведомства в день голосования. Также сформирован резерв и дополнительные патрули по территориальным маршрутам. Из числа руководства министерства по каждому району назначены ответственные кураторы.
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мвд абхазии, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, абхазия
мвд абхазии, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, абхазия
Более 1000 сотрудников милиции будут следить за порядком в день второго тура выборов
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Более 1000 сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать общественный порядок в день проведения второго тура президентских выборов в Абхазии.
Сегодня в МВД прошло координационное совещание. И.о. министра внутренних дел Роберту Киут доложили итоговую расстановку сил и средств ведомства в день голосования.
Силовики будут охранять здания ЦИК и пресс-центра в Сухуме, сопровождать членов избирательных комиссий.
Также сформирован резерв и дополнительные патрули по территориальным маршрутам. Из числа руководства министерства по каждому району назначены ответственные кураторы.