https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/bolee-1000-sotrudnikov-militsii-budut-sledit-za-poryadkom-v-den-vtorogo-tura-vyborov-1053963921.html

Более 1000 сотрудников милиции будут следить за порядком в день второго тура выборов

Более 1000 сотрудников милиции будут следить за порядком в день второго тура выборов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Более 1000 сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать общественный порядок в день проведения второго тура президентских... 28.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-28T20:13+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Более 1000 сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать общественный порядок в день проведения второго тура президентских выборов в Абхазии. Сегодня в МВД прошло координационное совещание. И.о. министра внутренних дел Роберту Киут доложили итоговую расстановку сил и средств ведомства в день голосования. Также сформирован резерв и дополнительные патрули по территориальным маршрутам. Из числа руководства министерства по каждому району назначены ответственные кураторы.

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мвд абхазии, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, абхазия