https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/glava-pravoslavnoy-tserkvi-obratilsya-k-narodu-abkhazii--1053959824.html

Глава православной церкви Абхазии обратился к народу

Глава православной церкви Абхазии обратился к народу

Sputnik Абхазия

Отец Виссарион (Аплиаа) обратил внимание, что нравственная личность не станет использовать методы ожесточенного противостояния для достижения своих целей. 28.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Глава Абхазской православной церкви Отец Виссарион (Аплиаа) обратился к народу Абхазии с призывом к единству и спокойствию."Единство народа нашего абхазского и живущих в стране абхазской во многом определятся моральным состоянием самих людей: нравственная личность не будет использовать для достижения своих целей методы ожесточенного противостояния, провоцировать и разжигать конфликты. Она будет удерживать от вражды с ближними. Отечество наше абхазское сегодня нуждается в единстве и спокойствии", — говорится в обращении отца Виссариона.Он предостерег абхазское общество от междоусобной брани и раскола.

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абхазия, церковь, религия