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Глава православной церкви Абхазии обратился к народу
Глава православной церкви Абхазии обратился к народу
Sputnik Абхазия
Отец Виссарион (Аплиаа) обратил внимание, что нравственная личность не станет использовать методы ожесточенного противостояния для достижения своих целей. 28.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-28T12:28+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Глава Абхазской православной церкви Отец Виссарион (Аплиаа) обратился к народу Абхазии с призывом к единству и спокойствию."Единство народа нашего абхазского и живущих в стране абхазской во многом определятся моральным состоянием самих людей: нравственная личность не будет использовать для достижения своих целей методы ожесточенного противостояния, провоцировать и разжигать конфликты. Она будет удерживать от вражды с ближними. Отечество наше абхазское сегодня нуждается в единстве и спокойствии", — говорится в обращении отца Виссариона.Он предостерег абхазское общество от междоусобной брани и раскола.
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абхазия, церковь, религия
абхазия, церковь, религия
Глава православной церкви Абхазии обратился к народу
12:28 28.02.2025 (обновлено: 12:29 28.02.2025)
Отец Виссарион (Аплиаа) обратил внимание, что нравственная личность не станет использовать методы ожесточенного противостояния для достижения своих целей.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Глава Абхазской православной церкви Отец Виссарион (Аплиаа) обратился к народу Абхазии с призывом к единству и спокойствию.
"Единство народа нашего абхазского и живущих в стране абхазской во многом определятся моральным состоянием самих людей: нравственная личность не будет использовать для достижения своих целей методы ожесточенного противостояния, провоцировать и разжигать конфликты. Она будет удерживать от вражды с ближними. Отечество наше абхазское сегодня нуждается в единстве и спокойствии", — говорится в обращении отца Виссариона.
Он предостерег абхазское общество от междоусобной брани и раскола.