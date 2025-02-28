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Главный четверг: Чачба о ситуации с гриппом и ОРВИ в Сухуме

Главный четверг: Чачба о ситуации с гриппом и ОРВИ в Сухуме

Sputnik Абхазия

В феврале в республике наблюдался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Какова ситуация, как скоро ожидается спад заболеваний, в эфире радио Sputnik рассказала... 28.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-28T10:48+0300

2025-02-28T10:48+0300

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Главный четверг: Чачба о ситуации с гриппом и ОРВИ в Сухуме Sputnik Абхазия Главный четверг: Чачба о ситуации с гриппом и ОРВИ в Сухуме

В феврале в республике наблюдался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Какова ситуация, как скоро ожидается спад заболеваний, в эфире радио Sputnik рассказала врач-инфекционист сухумской СЭС Алиса Чачба.Сезонные заболевания гриппом, ОРВИ, обычно наблюдались осенью и в декабре, в этом году подъем заболеваний в феврале, сказала Чачба. По ее словам, это связано как с погодными условиями, так и с циркуляцией вирусов при миграционных потоках в мире."В этом году наблюдается грипп А, В, а ОРВИ чаще выявляются – аденовирусная, бокавирусная и риновирусная инфекции", – сказала Чачба.По ее словам, более тяжело переносят эти болезни дети раннего возраста, пожилые и люди с хроническими заболеваниями."Единственная защита от гриппа – вакцинация. Что касается ОРВИ, учитывая, что видов очень много, то в первую очередь имеет значение неспецифическая профилактика: соблюдение личной гигиены, частое проветривание помещений в период подъема заболеваний, ненахождение в месте скопления людей", – сказала Чачба.В январе 2024 года было зафиксировано 325 случаев заболевания гриппом в Сухуме среди детей, в этом году общее количество заболевших в январе 778 человек, сообщила врач-инфекциjнист. По ее словам, к середине марта ожидается спад заболеваний гриппом и ОРВИ.

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