Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/onlayn-vstrecha-lektsiya-vrachey-iz-rossii-i-abkhazii-s-roditelyami-shkolnikov-1053962816.html
Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников
Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников
Sputnik Абхазия
Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников, участвующих в диспансеризации, пройдет в пресс-центре Sputnik в 16:00. 28.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-28T15:33+0300
2025-02-28T15:36+0300
пресс-центр
видео
мультимедиа
абхазия
россия
медицина
видео из пресс-центра
пресс-центр
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1c/1053962672_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c9bb8533fe33017429d5581bab3ab3f.jpg
Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников, участвующих в диспансеризации, пройдет в пресс-центре Sputnik в 16:00. Детский эндокринолог Любовь Бржезинская и педиатр Асмат Зухба ответят на вопросы родителей, дадут рекомендации и советы. Задать вопрос можно в комментариях в Telegram-канале Минздрава Абхазии. В Абхазии продолжается масштабная акция по медобследованию детей, которая стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. До конца мая медики планируют провести диагностику более чем 25 тысяч человек.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1c/1053962672_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c104addcc26a22d60f366043de8896ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, абхазия, россия, медицина, видео из пресс-центра, пресс-центр , видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, медицина, видео из пресс-центра, пресс-центр , видео

Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников

15:33 28.02.2025 (обновлено: 15:36 28.02.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников, участвующих в диспансеризации, пройдет в пресс-центре Sputnik в 16:00.
Детский эндокринолог Любовь Бржезинская и педиатр Асмат Зухба ответят на вопросы родителей, дадут рекомендации и советы.
Задать вопрос можно в комментариях в Telegram-канале Минздрава Абхазии.
В Абхазии продолжается масштабная акция по медобследованию детей, которая стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. До конца мая медики планируют провести диагностику более чем 25 тысяч человек.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0