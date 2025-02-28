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Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников
Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников
Sputnik Абхазия
Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников, участвующих в диспансеризации, пройдет в пресс-центре Sputnik в 16:00. 28.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-28T15:33+0300
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Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников, участвующих в диспансеризации, пройдет в пресс-центре Sputnik в 16:00. Детский эндокринолог Любовь Бржезинская и педиатр Асмат Зухба ответят на вопросы родителей, дадут рекомендации и советы. Задать вопрос можно в комментариях в Telegram-канале Минздрава Абхазии. В Абхазии продолжается масштабная акция по медобследованию детей, которая стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. До конца мая медики планируют провести диагностику более чем 25 тысяч человек.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, медицина, видео из пресс-центра, пресс-центр , видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, медицина, видео из пресс-центра, пресс-центр , видео
Онлайн встреча-лекция врачей из России и Абхазии с родителями школьников, участвующих в диспансеризации, пройдет в пресс-центре Sputnik в 16:00.
Детский эндокринолог Любовь Бржезинская и педиатр Асмат Зухба ответят на вопросы родителей, дадут рекомендации и советы.
Задать вопрос можно в комментариях в Telegram-канале Минздрава
Абхазии.
В Абхазии продолжается масштабная акция по медобследованию детей, которая стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. До конца мая медики планируют провести диагностику более чем 25 тысяч человек.