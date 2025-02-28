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Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников
Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников
Sputnik Абхазия
Деятель искусств ранее уже дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах. 28.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-28T12:25+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Абхазскому художнику-графику Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников за заслуги в развитии изобразительного искусства."Это большая честь для меня как художника, ученого, исследователя, преподавателя, организатора художественно-педагогического образования в Российской Федерации", — отметил Барциц.Барциц дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах.Заведующий кафедрой рисунка художественно-графического факультета Института изящных искусств МПГУ Рауф Барциц — почетный работник сферы образования России, почетный академик Академии наук Абхазии, почетный профессор АГУ, заслуженный деятель искусств Абхазии, член Московского Союза художников и член Союза художников Абхазии.
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культура, художники, абхазия
культура, художники, абхазия
Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников
Деятель искусств ранее уже дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Абхазскому художнику-графику Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников за заслуги в развитии изобразительного искусства.
"Это большая честь для меня как художника, ученого, исследователя, преподавателя, организатора художественно-педагогического образования в Российской Федерации", — отметил Барциц.
Барциц дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах.
Заведующий кафедрой рисунка художественно-графического факультета Института изящных искусств МПГУ Рауф Барциц — почетный работник сферы образования России, почетный академик Академии наук Абхазии, почетный профессор АГУ, заслуженный деятель искусств Абхазии, член Московского Союза художников и член Союза художников Абхазии.