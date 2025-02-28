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https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/raufu-bartsits-vruchili-zolotuyu-medal-moskovskogo-soyuza-khudozhnikov-1053959715.html
Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников
Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников
Sputnik Абхазия
Деятель искусств ранее уже дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах. 28.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Абхазскому художнику-графику Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников за заслуги в развитии изобразительного искусства."Это большая честь для меня как художника, ученого, исследователя, преподавателя, организатора художественно-педагогического образования в Российской Федерации", — отметил Барциц.Барциц дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах.Заведующий кафедрой рисунка художественно-графического факультета Института изящных искусств МПГУ Рауф Барциц — почетный работник сферы образования России, почетный академик Академии наук Абхазии, почетный профессор АГУ, заслуженный деятель искусств Абхазии, член Московского Союза художников и член Союза художников Абхазии.
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культура, художники, абхазия
культура, художники, абхазия

Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников

12:25 28.02.2025
© Foto / Рауф БарцицРауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников
Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2025
© Foto / Рауф Барциц
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Деятель искусств ранее уже дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Абхазскому художнику-графику Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников за заслуги в развитии изобразительного искусства.
"Это большая честь для меня как художника, ученого, исследователя, преподавателя, организатора художественно-педагогического образования в Российской Федерации", — отметил Барциц.
Барциц дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах.
Заведующий кафедрой рисунка художественно-графического факультета Института изящных искусств МПГУ Рауф Барциц — почетный работник сферы образования России, почетный академик Академии наук Абхазии, почетный профессор АГУ, заслуженный деятель искусств Абхазии, член Московского Союза художников и член Союза художников Абхазии.
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