https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/raufu-bartsits-vruchili-zolotuyu-medal-moskovskogo-soyuza-khudozhnikov-1053959715.html

Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников

Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников

Sputnik Абхазия

Деятель искусств ранее уже дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах. 28.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-28T12:25+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Абхазскому художнику-графику Рауфу Барциц вручили Золотую медаль Московского Союза художников за заслуги в развитии изобразительного искусства."Это большая честь для меня как художника, ученого, исследователя, преподавателя, организатора художественно-педагогического образования в Российской Федерации", — отметил Барциц.Барциц дважды получал Серебряную медаль МСХ за творческую деятельность — в 2014 и 2024 годах.Заведующий кафедрой рисунка художественно-графического факультета Института изящных искусств МПГУ Рауф Барциц — почетный работник сферы образования России, почетный академик Академии наук Абхазии, почетный профессор АГУ, заслуженный деятель искусств Абхазии, член Московского Союза художников и член Союза художников Абхазии.

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