https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/takie-obstoyatelstva-lyakhovetskaya-ob-inklyuzivnom-obrazovanii-v-abkhazii--1053960236.html

Такие обстоятельства: Ляховецкая об инклюзивном образовании в Абхазии

Такие обстоятельства: Ляховецкая об инклюзивном образовании в Абхазии

Sputnik Абхазия

Юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Екатерина Ляховецкая в эфире радио Sputnik рассказала о доступности образования для детей с... 28.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-28T13:56+0300

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Такие обстоятельства: Ляховецкая об инклюзивном образовании в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Ляховецкая об инклюзивном образовании в Абхазии

Какова ситуация в республике с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, как будут развивать инклюзивное образование, чем сегодня занимается Аппарат Уполномоченного по правам ребенка? Эти вопросы в эфире радио Sputnik обсудили с с Екатериной Ляховецкой – юристом Аппарата. Слушайте подкаст.

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