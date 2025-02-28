https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/takie-obstoyatelstva-lyakhovetskaya-ob-inklyuzivnom-obrazovanii-v-abkhazii--1053960236.html
Такие обстоятельства: Ляховецкая об инклюзивном образовании в Абхазии
Такие обстоятельства: Ляховецкая об инклюзивном образовании в Абхазии
Sputnik Абхазия
Юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Екатерина Ляховецкая в эфире радио Sputnik рассказала о доступности образования для детей с... 28.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-28T13:56+0300
2025-02-28T13:56+0300
2025-02-28T13:57+0300
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Такие обстоятельства: Ляховецкая об инклюзивном образовании в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Ляховецкая об инклюзивном образовании в Абхазии
Какова ситуация в республике с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, как будут развивать инклюзивное образование, чем сегодня занимается Аппарат Уполномоченного по правам ребенка? Эти вопросы в эфире радио Sputnik обсудили с с Екатериной Ляховецкой – юристом Аппарата. Слушайте подкаст.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, образование, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, образование, аудио
Такие обстоятельства: Ляховецкая об инклюзивном образовании в Абхазии
13:56 28.02.2025 (обновлено: 13:57 28.02.2025)
Юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Екатерина Ляховецкая в эфире радио Sputnik рассказала о доступности образования для детей с ограниченными физическими возможностями.
Какова ситуация в республике с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, как будут развивать инклюзивное образование, чем сегодня занимается Аппарат Уполномоченного по правам ребенка?
Эти вопросы в эфире радио Sputnik обсудили с с Екатериной Ляховецкой – юристом Аппарата.