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Адгур Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне

Адгур Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

Голосование на президентских выборах завершится вечером в субботу, участки закроются в 20:00. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T12:37+0300

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2025-03-01T12:46+0300

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адгур ардзинба

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне. В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы. Чтобы выборы состоялись, необходима явка избирателей 25%. Участки закроются в 20:00.

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политика, выборы президента абхазии - 2025, абхазия, выборы, общество, адгур ардзинба