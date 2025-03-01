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Адгур Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне
Адгур Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
Голосование на президентских выборах завершится вечером в субботу, участки закроются в 20:00. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T12:37+0300
2025-03-01T12:37+0300
2025-03-01T12:46+0300
в абхазии
политика
выборы президента абхазии - 2025
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адгур ардзинба
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне. В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы. Чтобы выборы состоялись, необходима явка избирателей 25%. Участки закроются в 20:00.
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политика, выборы президента абхазии - 2025, абхазия, выборы, общество, адгур ардзинба
политика, выборы президента абхазии - 2025, абхазия, выборы, общество, адгур ардзинба
Адгур Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне
12:37 01.03.2025 (обновлено: 12:46 01.03.2025)
Голосование на президентских выборах завершится вечером в субботу, участки закроются в 20:00.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне.
"Голосовал я за стабильность, за развитие, за реформы, за более тесные, динамичные, прозрачные отношения с Российской Федерацией, за наше будущее", — отметил Ардзинба.
В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура
Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).
Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.
Чтобы выборы состоялись, необходима явка избирателей 25%. Участки закроются в 20:00.