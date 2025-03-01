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Бадра Гунба проголосовал на президентских выборах

Бадра Гунба проголосовал на президентских выборах

Sputnik Абхазия

Избирательные участки прекратят работу в 20:00 в субботу, после начнется подсчет голосов. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T12:33+0300

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2025-03-01T12:47+0300

в абхазии

выборы

выборы президента абхазии - 2025

бадра гунба

абхазия

политика

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Бадра Гунба отдал свой голос во втором туре на выборах президента Абхазии.Он проголосовал в Сухумском государственном колледже."Я уверен, народ Абхазии сделает правильный выбор, который поможет развиваться нашей стране", – сказал он.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом – в Москве и Черкесске.

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