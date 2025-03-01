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Бадра Гунба проголосовал на президентских выборах
Бадра Гунба проголосовал на президентских выборах
Sputnik Абхазия
Избирательные участки прекратят работу в 20:00 в субботу, после начнется подсчет голосов. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T12:33+0300
2025-03-01T12:33+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Бадра Гунба отдал свой голос во втором туре на выборах президента Абхазии.Он проголосовал в Сухумском государственном колледже."Я уверен, народ Абхазии сделает правильный выбор, который поможет развиваться нашей стране", – сказал он.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом – в Москве и Черкесске.
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выборы, выборы президента абхазии - 2025, бадра гунба, абхазия, политика
выборы, выборы президента абхазии - 2025, бадра гунба, абхазия, политика
Бадра Гунба проголосовал на президентских выборах
12:33 01.03.2025 (обновлено: 12:47 01.03.2025)
Избирательные участки прекратят работу в 20:00 в субботу, после начнется подсчет голосов.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Бадра Гунба отдал свой голос во втором туре на выборах президента Абхазии.
Он проголосовал в Сухумском государственном колледже.
"Я уверен, народ Абхазии сделает правильный выбор, который поможет развиваться нашей стране", – сказал он.
На пост главы государства претендуют победитель первого тура
Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).
Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.
В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом – в Москве и Черкесске.