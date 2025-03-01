https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-abkhazii-zaversheno-1053984514.html

Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершено

Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершено

Sputnik Абхазия

За пост главы государства борются два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре - Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T20:00+0300

2025-03-01T20:00+0300

2025-03-01T20:20+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053985164_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fef7bd2f830c074147d7f5dc742088d7.jpg

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершилось. Явка, по данным ЦИК на 18:00, составила 60%. На пост главы государства претендуют Бадра Гунба, набравший 46,38% в первом туре и его оппонент Адгур Ардзинба, получивший 36,92% голосов. Для победы во втором туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос от общего числа действительных бюллетеней.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

выборы президента абхазии - 2025, абхазия, новости