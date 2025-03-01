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Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершено
Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершено
Sputnik Абхазия
За пост главы государства борются два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре - Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T20:00+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершилось. Явка, по данным ЦИК на 18:00, составила 60%. На пост главы государства претендуют Бадра Гунба, набравший 46,38% в первом туре и его оппонент Адгур Ардзинба, получивший 36,92% голосов. Для победы во втором туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос от общего числа действительных бюллетеней.
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выборы президента абхазии - 2025, абхазия, новости
выборы президента абхазии - 2025, абхазия, новости
Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершено
20:00 01.03.2025 (обновлено: 20:20 01.03.2025)
За пост главы государства борются два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре - Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершилось.
В 20:00 закрылись все избирательные участки. ЦИК приступил к подсчету голосов.
Явка, по данным ЦИК на 18:00, составила 60%.
На пост главы государства претендуют Бадра Гунба, набравший 46,38% в первом туре и его оппонент Адгур Ардзинба, получивший 36,92% голосов. Для победы во втором туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос от общего числа действительных бюллетеней.