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Избирательный участок в Черкесске открылся в 8 утра
Избирательный участок в Черкесске открылся в 8 утра
Sputnik Абхазия
Для проведения голосования в Абхазии открыто 152 участка, еще два организованы за рубежом – в Москве и Черкесске. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T11:34+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В Черкесске избирательный участок для голосования во втором туре выборов президента Абхазии открылся в 08:00.С утра избиратели проявляют активность.За пределами Абхазии открыто два участка — в Москве и Черкесске. Голосование завершится в 20:00.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.
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абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, россия
абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, россия
Избирательный участок в Черкесске открылся в 8 утра
11:34 01.03.2025 (обновлено: 12:48 01.03.2025)
Для проведения голосования в Абхазии открыто 152 участка, еще два организованы за рубежом – в Москве и Черкесске.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В Черкесске избирательный участок для голосования во втором туре выборов президента Абхазии открылся в 08:00.
С утра избиратели проявляют активность.
За пределами Абхазии открыто два участка — в Москве и Черкесске. Голосование завершится в 20:00.
На пост главы государства претендуют победитель первого тура
Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).
Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.