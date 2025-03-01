https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/izbiratelnyy-uchastok-v-cherkesske-otkrylsya-v-8-utra-1053977398.html

Избирательный участок в Черкесске открылся в 8 утра

Избирательный участок в Черкесске открылся в 8 утра

Sputnik Абхазия

Для проведения голосования в Абхазии открыто 152 участка, еще два организованы за рубежом – в Москве и Черкесске. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T11:34+0300

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. В Черкесске избирательный участок для голосования во втором туре выборов президента Абхазии открылся в 08:00.С утра избиратели проявляют активность.За пределами Абхазии открыто два участка — в Москве и Черкесске. Голосование завершится в 20:00.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, россия