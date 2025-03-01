https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/lasha-ashuba-progolosoval-na-izbiratelnom-uchastke-v-sukhumskoy-shkole-1053976377.html

Лаша Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе

Лаша Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе

Sputnik Абхазия

Голосование во втором туре выборов главы государства завершится в субботу, 1 марта, в 20:00. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T10:46+0300

2025-03-01T10:46+0300

2025-03-01T11:47+0300

в абхазии

выборы

выборы президента абхазии - 2025

абхазия

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в сухумской школе №14.На участке зарегистрированы более 2600 граждан, на данный момент проголосовали более 300 человек.Ашуба пожелал будущему избранному президенту, чтобы он мог добиться согласия в обществе.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске. Голосование не президентских выборах завершится сегодня в 20:00.

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выборы, выборы президента абхазии - 2025, абхазия