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Лаша Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе
Лаша Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе
Sputnik Абхазия
Голосование во втором туре выборов главы государства завершится в субботу, 1 марта, в 20:00. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T10:46+0300
2025-03-01T10:46+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в сухумской школе №14.На участке зарегистрированы более 2600 граждан, на данный момент проголосовали более 300 человек.Ашуба пожелал будущему избранному президенту, чтобы он мог добиться согласия в обществе.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске. Голосование не президентских выборах завершится сегодня в 20:00.
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выборы, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
выборы, выборы президента абхазии - 2025, абхазия
Лаша Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе
10:46 01.03.2025 (обновлено: 11:47 01.03.2025)
Голосование во втором туре выборов главы государства завершится в субботу, 1 марта, в 20:00.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в сухумской школе №14.
На участке зарегистрированы более 2600 граждан, на данный момент проголосовали более 300 человек.
"Второй тур голосования выборов президента Республики Абхазия – большое событие для нашей страны. Как и прежде я говорил, мы выбираем главного человека в нашей республике", – сказал он.
Ашуба пожелал будущему избранному президенту, чтобы он мог добиться согласия в обществе.
На пост главы государства претендуют победитель первого тура
Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).
Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.
В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске. Голосование не президентских выборах завершится сегодня в 20:00.