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Маршан: избирательные участки в Абхазии открыты с 8 утра
Маршан: избирательные участки в Абхазии открыты с 8 утра
Sputnik Абхазия
Голосование во втором туре президентских выборов в Абхазии завершится в 20:00, после начнется подсчет голосов. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T09:51+0300
2025-03-01T09:51+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Все избирательные участки в Абхазии открыты с 08:00, голосование также идет в Москве и Черкесске, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан.Он отметил, что для победы во втором туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос от общего числа действительных бюллетеней."Хотелось бы с утра еще раз подчеркнуть, что после 8:00, в 20:00, когда закроются участки, подведение итогов будет проходить таким образом. Наибольшее количество голосов, кто наберет, 50 (процентов - Sputnik) плюс один (голос - Sputnik) от числа действительных бюллетеней. Поэтому хотелось бы сразу подчеркнуть это правило для того, чтобы на подсчете не было никаких ошибок. То есть 50 плюс один должен набрать кандидат, который наберет наибольшее количество голосов от числа действительных бюллетеней. Испорченные бюллетени туда не входят", – пояснил представитель ЦИК.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске.
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выборы президента абхазии - 2025, выборы, абхазия, цик абхазии
выборы президента абхазии - 2025, выборы, абхазия, цик абхазии
Маршан: избирательные участки в Абхазии открыты с 8 утра
09:51 01.03.2025 (обновлено: 10:24 01.03.2025)
Голосование во втором туре президентских выборов в Абхазии завершится в 20:00, после начнется подсчет голосов.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Все избирательные участки в Абхазии открыты с 08:00, голосование также идет в Москве и Черкесске, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан.
Он отметил, что для победы во втором туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос от общего числа действительных бюллетеней.
"Хотелось бы с утра еще раз подчеркнуть, что после 8:00, в 20:00, когда закроются участки, подведение итогов будет проходить таким образом. Наибольшее количество голосов, кто наберет, 50 (процентов - Sputnik) плюс один (голос - Sputnik) от числа действительных бюллетеней. Поэтому хотелось бы сразу подчеркнуть это правило для того, чтобы на подсчете не было никаких ошибок. То есть 50 плюс один должен набрать кандидат, который наберет наибольшее количество голосов от числа действительных бюллетеней. Испорченные бюллетени туда не входят", – пояснил представитель ЦИК.
На пост главы государства претендуют победитель первого тура
Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).
В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске.