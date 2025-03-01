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Мурал к 80-летию Победы в ВОВ появился на стене Бамборской школы
Мурал к 80-летию Победы в ВОВ появился на стене Бамборской школы
Sputnik Абхазия
На мурале изображены акибей Айба, Шамиль Акусба, Ражден Барциц и Варлам Габлия, которые защищали Родину в году ВОВ. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T17:08+0300
2025-03-01T17:08+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Мурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появился на одной из стен Бамборской средней школы.Он был создан российскими художниками при поддержке Фонда президентских грантов (Россия).На мурале изображены выходцы из Абхазии, которые защищали Родину во время Отечественной Войны 1941-1945 годов — Хакибей Айба, Шамиль Акусба, Ражден Барциц, Варлам Габлия."Наши дети, которые обучаются в этой школе, не только могут смотреть на эти фотографии. И классные часы, и воспитательная часть - учителя будут проводить, рассказывая героизм наших бойцов", - рассказала Эмма Чирикбая.
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общество, культура, история, абхазия
общество, культура, история, абхазия
Мурал к 80-летию Победы в ВОВ появился на стене Бамборской школы
На мурале изображены акибей Айба, Шамиль Акусба, Ражден Барциц и Варлам Габлия, которые защищали Родину в году ВОВ.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Мурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появился на одной из стен Бамборской средней школы.
Он был создан российскими художниками при поддержке Фонда президентских грантов (Россия).
На мурале изображены выходцы из Абхазии, которые защищали Родину во время Отечественной Войны 1941-1945 годов — Хакибей Айба, Шамиль Акусба, Ражден Барциц, Варлам Габлия.
"Наши дети, которые обучаются в этой школе, не только могут смотреть на эти фотографии. И классные часы, и воспитательная часть - учителя будут проводить, рассказывая героизм наших бойцов", - рассказала Эмма Чирикбая.