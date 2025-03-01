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МВД: ситуация на выборах президента Абхазии спокойная
МВД: ситуация на выборах президента Абхазии спокойная
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Ситуация на выборах президента Абхазии спокойная, правоохранители не допускают каких-либо провокаций, сообщил на брифинге и.о. министра... 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T14:30+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Ситуация на выборах президента Абхазии спокойная, правоохранители не допускают каких-либо провокаций, сообщил на брифинге и.о. министра внутренних дел Роберт Киут. Сегодня в Абхазии проходит второй тур президентских выборов. Участки открыты по всей республике, а также — в Москве и Черкесске. Явка избирателей по республике к 12:00 составила 21%. Голосование завершится в 20:00.
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мвд абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
мвд абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии
МВД: ситуация на выборах президента Абхазии спокойная
14:30 01.03.2025 (обновлено: 16:05 01.03.2025)
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Ситуация на выборах президента Абхазии спокойная, правоохранители не допускают каких-либо провокаций, сообщил на брифинге и.о. министра внутренних дел Роберт Киут.
По его словам, в обеспечении правопорядка задействовано более 1000 сотрудников.
Сегодня в Абхазии проходит второй тур президентских выборов. Участки открыты по всей республике, а также — в Москве и Черкесске.
Явка избирателей по республике к 12:00 составила 21%. Голосование завершится в 20:00.