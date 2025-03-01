https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/mvd-situatsiya-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-spokoynaya-1053979759.html

МВД: ситуация на выборах президента Абхазии спокойная

МВД: ситуация на выборах президента Абхазии спокойная

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Ситуация на выборах президента Абхазии спокойная, правоохранители не допускают каких-либо провокаций, сообщил на брифинге и.о. министра... 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T14:30+0300

2025-03-01T14:30+0300

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в абхазии

мвд абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

цик абхазии

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Ситуация на выборах президента Абхазии спокойная, правоохранители не допускают каких-либо провокаций, сообщил на брифинге и.о. министра внутренних дел Роберт Киут. Сегодня в Абхазии проходит второй тур президентских выборов. Участки открыты по всей республике, а также — в Москве и Черкесске. Явка избирателей по республике к 12:00 составила 21%. Голосование завершится в 20:00.

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мвд абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии