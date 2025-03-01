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Российские наблюдатели не выявили нарушений на выборах президента Абхазии
Российские наблюдатели не выявили нарушений на выборах президента Абхазии
Sputnik Абхазия
Согласно информации на 15:00, второй тур президентских выборов в Абхазии состоялся, избирательные участки завершат работу в 20:00. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T16:34+0300
2025-03-01T16:34+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Наблюдатели от России не выявили серьезных нарушений на голосовании во втором туре выборов президента Абхазии, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.Во втором туре президентских выборов в Абхазии были аккредитованы наблюдатели из более чем 35 стран, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. Маршан отметил, что международные наблюдатели не закреплены за конкретными участками и могут посещать любой участок без ограничений.
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абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
Российские наблюдатели не выявили нарушений на выборах президента Абхазии
16:34 01.03.2025 (обновлено: 17:02 01.03.2025)
Согласно информации на 15:00, второй тур президентских выборов в Абхазии состоялся, избирательные участки завершат работу в 20:00.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Наблюдатели от России не выявили серьезных нарушений на голосовании во втором туре выборов президента Абхазии, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
Во втором туре президентских выборов в Абхазии были аккредитованы наблюдатели из более чем 35 стран, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан.
"Это около 120 международных наблюдателей в общей совокупности. Они сегодня находятся на территории Республики Абхазия", – сказал он.
Маршан отметил, что международные наблюдатели не закреплены за конкретными участками и могут посещать любой участок без ограничений.