https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/rossiyskie-nablyudateli-ne-vyyavili-narusheniy-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-1053980561.html

Российские наблюдатели не выявили нарушений на выборах президента Абхазии

Российские наблюдатели не выявили нарушений на выборах президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Согласно информации на 15:00, второй тур президентских выборов в Абхазии состоялся, избирательные участки завершат работу в 20:00. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T16:34+0300

2025-03-01T16:34+0300

2025-03-01T17:02+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Наблюдатели от России не выявили серьезных нарушений на голосовании во втором туре выборов президента Абхазии, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.Во втором туре президентских выборов в Абхазии были аккредитованы наблюдатели из более чем 35 стран, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. Маршан отметил, что международные наблюдатели не закреплены за конкретными участками и могут посещать любой участок без ограничений.

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