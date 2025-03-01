https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/sotrudniki-organov-prokuratury-nakhodyatsya-na-uchastkakh-s-momenta-ikh-otkrytiya-1053981035.html

Генпрокурор: правоохранители находятся на участках с момента их открытия

Генпрокурор: правоохранители находятся на участках с момента их открытия

Sputnik Абхазия

Участки для голосования на президентских выборах в Абхазии начали свою работу утром в субботу. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T17:21+0300

2025-03-01T17:21+0300

2025-03-01T18:38+0300

в абхазии

абхазия

выборы

выборы президента абхазии - 2025

политика

безопасность

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038079543_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d49a78ebc49a71ece8d35b3e98d25c55.jpg

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Сотрудники органов прокуратуры Абхазии с момента открытия участков находятся на местах и выполняют свои задачи, сообщил и. о. генпрокурора Дамир Квициния.Организовано взаимодействие с МВД и СГБ, отметил он.Любой гражданин Абхазии, который считает, что нарушены его избирательные права, имеет право обратиться в органы прокуратуры. Сегодня таких обращений не было, добавил Квициния.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, безопасность