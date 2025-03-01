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Генпрокурор: правоохранители находятся на участках с момента их открытия
Генпрокурор: правоохранители находятся на участках с момента их открытия
Sputnik Абхазия
Участки для голосования на президентских выборах в Абхазии начали свою работу утром в субботу. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T17:21+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Сотрудники органов прокуратуры Абхазии с момента открытия участков находятся на местах и выполняют свои задачи, сообщил и. о. генпрокурора Дамир Квициния.Организовано взаимодействие с МВД и СГБ, отметил он.Любой гражданин Абхазии, который считает, что нарушены его избирательные права, имеет право обратиться в органы прокуратуры. Сегодня таких обращений не было, добавил Квициния.
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абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, безопасность
абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, безопасность
Генпрокурор: правоохранители находятся на участках с момента их открытия
17:21 01.03.2025 (обновлено: 18:38 01.03.2025)
Участки для голосования на президентских выборах в Абхазии начали свою работу утром в субботу.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Сотрудники органов прокуратуры Абхазии с момента открытия участков находятся на местах и выполняют свои задачи, сообщил и. о. генпрокурора Дамир Квициния.
Организовано взаимодействие с МВД и СГБ, отметил он.
Любой гражданин Абхазии, который считает, что нарушены его избирательные права, имеет право обратиться в органы прокуратуры. Сегодня таких обращений не было, добавил Квициния.