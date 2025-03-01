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ЦИК Абхазии: явка избирателей к 12:00 составила 21%

ЦИК Абхазии: явка избирателей к 12:00 составила 21%

Sputnik Абхазия

Для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей должна составить не менее 25%. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T12:48+0300

2025-03-01T12:48+0300

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. По данным ЦИК Абхазии на 12:00, явка избирателей по республике составила 21%, это 30 200 человек. Сегодня в Абхазии проходит второй тур президентских выборов. Участки открыты по всей республике, а также — в Москве и Черкесске.К 12:00 на избирательном участке в Москве проголосовало около 700 человек, сообщил председатель комиссии Беслан Кобахия. Кобахия отметил, что выборы проходят штатно, за ходом голосования следят международные наблюдатели и наблюдатели от кандидатов.На высший государственный пост претендуют два кандидата: победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.Чтобы выборы состоялись, необходима явка избирателей 25%. Участки закроются в 20:00.

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