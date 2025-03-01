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Валерий Бганба проголосовал во втором туре выборов главы государства

Валерий Бганба проголосовал во втором туре выборов главы государства

Sputnik Абхазия

Участки для голосования открылись утром в субботу и завершат свою работу в 20:00 того же дня. 01.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-01T11:00+0300

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2025-03-01T11:00+0300

в абхазии

абхазия

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выборы президента абхазии - 2025

валерий бганба

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба проголосовал во втором туре президентских выборов.Он отдал свой голос на избирательном участке в Гагре.В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.Участки открыты по всей республике, в Москве и Черкесске. Чтобы выборы состоялись, необходима явка избирателей 25%.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске.

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абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, валерий бганба