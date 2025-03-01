https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/valeriy-bganba-progolosoval-vo-vtorom-ture-vyborov-glavy-gosudarstva-1053976727.html
Валерий Бганба проголосовал во втором туре выборов главы государства
Валерий Бганба проголосовал во втором туре выборов главы государства
Sputnik Абхазия
Участки для голосования открылись утром в субботу и завершат свою работу в 20:00 того же дня. 01.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-01T11:00+0300
2025-03-01T11:00+0300
2025-03-01T11:00+0300
в абхазии
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выборы президента абхазии - 2025
валерий бганба
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба проголосовал во втором туре президентских выборов.Он отдал свой голос на избирательном участке в Гагре.В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.Участки открыты по всей республике, в Москве и Черкесске. Чтобы выборы состоялись, необходима явка избирателей 25%.На пост главы государства претендуют победитель первого тура Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске.
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абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, валерий бганба
абхазия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, валерий бганба
Валерий Бганба проголосовал во втором туре выборов главы государства
Участки для голосования открылись утром в субботу и завершат свою работу в 20:00 того же дня.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба проголосовал во втором туре президентских выборов.
Он отдал свой голос на избирательном участке в Гагре.
В Абхазии проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют два кандидата — Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
Участки открыты по всей республике, в Москве и Черкесске. Чтобы выборы состоялись, необходима явка избирателей 25%.
На пост главы государства претендуют победитель первого тура
Бадра Гунба (46,38%) и его оппонент Адгур Ардзинба (36,92%).
Для победы кандидат должен получить наибольшее число голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех". Если ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.
В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и Черкесске.